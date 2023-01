Rueda: "A la oposición le bajan un libreto desde Buenos Aires, no tienen ideología"

Este jueves Luis Rueda, presidente del Partido Bloquista y subsecretario de la Unidad Gobernación, pasó por Banda Ancha. En una entrevista marcada por la política, Rueda expresó que "a la oposición le bajan un libreto desde Buenos Aires, no tienen ideología"; elogió la figura de Uñac ya que "es quien mejor representa el proyecto" y además contó que el bloquismo ya evalúa competir con lista propia en las legislativas nacionales de 2023.



Consultado sobre por qué el 14 de mayo del 2023 como fecha para que los sanjuaninos vayan a las urnas, Rueda dijo que "había que poner una fecha, se venía viendo la posibilidad de adelantamiento como ha pasado en otras ocasiones, es una fecha similar a la que han estado usando otras provincias. Era la posibilidad de que se adelantaran, para dar una discusión provincial separado de la nacional. Son elecciones diferentes más allá de que acompañemos un proyecto nacional. Lo que vamos a decidir es quien va a representar a la provincia durante los 4 años que vienen".

Acerca de los cuestionamientos de la oposición por el desdoblamiento de las elecciones, Rueda dijo que "son muy poco creíble en la discusión. Hace un año atrás estaban discutiendo de que había que eliminar las PASO, su referente que es Macri decía que las PASO eran un gasto innecesario. Ellos lo han utilizado en las últimas elecciones las PASO para decidir candidaturas. Me parece que es una discusión electoral, no por un planteo serio. Ellos tuvieron la posibilidad de plantear una ley alternativa en la Cámara de Diputados sabiendo que el Gobernador ya había planteado que las PASO había que verlas, que había que buscar una nueva ley".

"Ellos (por la oposición) lo que pasa es que tienen un libreto nacional. A ellos les dicen lo que tienen que hablar de allá, qué tienen que hacer desde Nación, me refiero a una cuestión de marketing electoral donde no tocan temas provinciales. Entonces a ellos les convenía, por lo que yo veo, de pegarse ahora a una cuestión nacional. Pero ellos en el último tiempo han ido defendiendo diferentes proyectos", agregó.

"Son los mismo que estuvieron con Rodríguez Saa hace unos años, después estuvieron con Sergio Massa, lo llevaron a Macri, tuvieron un gobierno nacional que fue dejó un país muy complicado y ahora ven la posibilidad de Larreta o el que más sume y de ahí bajan un libreto a las provincias, pero no hablan de cuestiones de las provincias; por eso ellos no quieren discutir cuestiones provinciales", dijo Rueda.

"(La oposición) tiene solamente un cassette electoral, no hay una ideología, no hay una cuestión de a ver adónde quieren ir", expresó el político.

Consultado acerca de qué hará personalmente el próximo año, Rueda dijo que "yo me debo a un partido y también a un espacio político, donde estoy por convicción, no por un cargo ni por un lugar. Estoy tratando de devolverle al Bloquismo ese protagonismo que siempre tuvo en San Juan y que lo tiene actualmente", expresó Rueda.

"Más allá de los cargos estamos convencidos de un proyecto. Lo que haga en lo personal o el cargo que pueda llegar a ocupar no es algo en lo que esté abocado o a discutirlo con quien me acompaña. Se verá más adelante", dijo.

En otro párrafo de la entrevista se refirió a Sergio Uñac como posible candidato del espacio a gobernador para el 2023.

"Uñac es el que mejor representa en estos momentos al proyecto, así como hace 12 años atrás se discutía en ese momento si el ex Gobernador Gioja tenía que ir por un tercer período, yo como presidente de la juventud, no solo participaba si no que consideré que estaba haciendo una buena gestión para San Juan. Dije que había que acompañarlo. Ahora como el presidente del partido te digo lo mismo, me parece que Uñac lleva adelante un buen proyecto, de crecimiento para la provincia, el que mejor está posicionado como figura provincial y nacional. Mostró un modelo exitoso", dijo.

"El ex gobernador Gioja ha sido parte de esta transformación de la provincia, cuando las cosas se hacen bien hay que reconocerlas", expresó Rueda.

El Bloquismo ya evalúa competir con lista propia en las legislativas nacionales de 2023

De cara a las elecciones nacionales del próximo año, Rueda detalló que "es importante no perder lugares de poder, lugares importantes que históricamente ha tenido el partido pero también vamos a discutir otros lugares que se ganen a través de los votos. No tenemos que esperar que nos den un lugar si no salir a discutir candidaturas compitiendo porque no hay otra forma"-

Consultado por el periodista Daniel Tejada si evalúan ir con una lista propia bloquista, el dirigente explicó que "es una posibilidad, es algo que me han estado proponiendo dirigentes dentro del bloquismo, llevar una lista separada. Está la posibilidad, lo vamos a ver, lo vamos a analizar ahora estamos abocados a una elección provincial y llevar el mejor proyecto para los sanjuaninos".