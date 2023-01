Uñac: "Si todos los fondos van para Capital nosotros vamos a seguir siendo el último orejón del tarro" 

Este jueves el Gobernador dio declaraciones a la prensa luego del fallo por la Corte Suprema de Justicia por la coparticipación, que ordena al Gobierno Nacional le pague a la Ciudad de Buenos Aires. Además habló de la actitud de la oposición en este sentido y de las elecciones de Mayo del 2023.

Primero hizo un balance de este 2022: "Estamos contentos de poder cerrar el año, de poder haber generado los hechos que hemos generado, y con la responsabilidad de cosas que nos quedan por hacer; agradeciéndoles a ustedes el trabajo".

"Los resultados de la provincia de San Juan, que han sido en el contexto nacional de los mayores resultados provinciales; hablo de lo económico, social, tasa de desocupación, tasa de ocupación; tiene que ver el crecimiento de turismo;; tiene que ver mucho con que los sanjuaninos estamos sintonizando finamente las cosas que queremos hacer; qué camino, no queremos retroceder y cómo seguimos fortaleciendo la estructura. Tenemos que transitar hacia el futuro y San Juan tomó esa decisión hace dos décadas". manifestó.

"Hay ciertos objetivos que no se discuten, somos una provincia dentro de un país federal; hubo un fallo que nos ha preocupado. No se discute que en San Juan tiene que haber trabajo para todos. Decimos que es un núcleo donde debemos generar las herramientas para que tengamos no solamente el 97% de la población económicamente activa, si no tener ocupado el 100%", explicó.

Sobre el llamado a elecciones para mayo del 2023, Uñac expresó que "leí a la oposición que cuestionaban algunas cosas, deberían cuestionar el fallo (de la Corte), eso sería más razonable. Es el fallo que afecta los fondos de todas las provincias, eso deberían cuestionar, no cuando votar. Los sanjuaninos tenemos que discutir qué proyecto de provincia; ya veré que hago de mi vida, no es relevante", dijo.

Ante la consulta de qué motivo al desdoblamiento de las elecciones en la provincia, Uñac dijo que "discutir el proyecto de San Juan, qué San Juan queremos, cómo lo vamos a desarrollar".

"Yo me puse de contra contra el Gobierno nacional solo por un feriado, el pasado martes, un pequeño hecho, imaginensé si no voy a discutir fondos con este Gobierno o con el que sea. Lo que sí me llama la atención que a la oposición no le llame la atención que se distribuyan fondos que seguro cuando se actualice el monto, monto que fue establecido por decreto nacional; el ex Presidente Macri por decreto estableció un nuevo monto para CABA, es absolutamente inaceptable", expresó.

"Eso no es así, se distribuye por ley del Congreso con acuerdo de todas las provincias argentinas, hoy se confirmó que esa distribución mal hecha por decreto, se vuelve a confirmar y habrá que actualizar todo lo que no se distribuyó", agregó.

"Hay una masa coparticipable que llega a las provincias, del 50% restante que maneja Nación, bueno, en vez de llegar fondos para el Hospital Marcial Quiroga o la remodelación, que la ministra se comprometió en ayudar, van a ir a CABA para que sigan viviendo mejor quienes ya viven bien hace muchos años", dijo.

"Lo relevante es que nosotros empecemos a discutir si CABA es el ombligo o no de la política argentina, no lo es; es el ombligo al momento de llevarse los fondos de todos los argentinos", dijo.

También se refirió a su viaje a Buenos Aires, ya que el Presidente convocó a los gobernadores a las 12 en Casa Rosada. "La oposición acá no se expresa, no se si los gobernadores, es probable que no lo hagan, yo no los he escuchado; lo que pasa que el federalismo se defiende más allá de la partidaria nacional. Por un mínimo feriado me he peleado con el gobierno nacional, imaginensé si no me voy a pelear por los fondos de que son de todos los argentinos, de los sanjuaninos", expresó. Y agregó "vamos a plantear la queja", Y dijo también "quienes han celebrado el fallo es Macri, Larreta y la oposición sanjuanina, a mi me parece que eso tenemos que discutir el 14 de mayo".

"Esto va a seguir afectando la distribución que pretendemos sea equitativa. Si todos los fondos van para Capital nosotros vamos a seguir siendo el último orejón del tarro", dijo.

Luego se refirió a las elecciones de Mayo del 2023: "Nosotros convocamos a elecciones provinciales porque los municipios son autónomos. Una vez que queda firme la norma se invita a los municipios a adherir, quien quiera separarlo lo puede hacer".

Acerca de su candidatura para las próximas elecciones, dijo que "el cronograma electoral empieza el 14 de febrero porque son 3 meses antes del día de las elecciones y la presentación de candidaturas son 45 días antes pero lo vamos a definir antes".