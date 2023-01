Dignidad Ciudadana analiza apelar el revés judicial por la posible candidatura de Uñac

A once días de la presentación de la "acción declarativa de certeza" sobre la posible candidatura de Sergio Uñac a Gobernador, del partido Dignidad Ciudadana, se conoció este martes 27 de diciembre que la jueza del 7ª Juzgado Civil, Vilma Balmaceda, rechazó el escrito considerando que este tipo de cuestiones las debe dirimir el Tribunal Electoral de la Provincia por lo que el planteo es improcedente.

El rechazo de la jueza se dio "in límine" es decir que es incorrecto, "no se ajusta a derecho". Ante esto, Gustavo Fernández, presidente del Partido Dignidad Ciudadana, destacó en un comunicado que a pesar de no haber sido notificados oficialmente de la determinación de la justicia, habiendo tomado conocimiento del rechazo sólo por los medios de comunicación, están analizandon con su equipo apelar entendiendo que hay una "denegación de justicia".

"Lamentamos la resolución de la jueza negándose a tomar el caso por interpretar que no resulta competente. Esto es patear la pelota fuera de la cancha, pero evidencia que no comprende lo que se le planteó, que es resolver una incertidumbre con relación a la interpretación de una normativa constitucional", destacó Fernández.

Fernández: "El Gobernador se encuentra impedido de una nueva reelección"

El político destacó que con la medida tomada por la magistrada no se "aviene a interpretar" la Constitución sobre si es posible o no una candidatura de Sergio Uñac a Gobernador nuevamente, que es lo que se le ha solicitado. Entiende que no se expresa sobre la cuestión de fondo.

Negó la competencia de la Justicia Electoral como entiende la jueza, porque según la intepretación del presidente de Dignidad Ciudadana, ese fuero entiende sobre candidaturas "pero acá no hay una candidatura todavía. Acá lo que hay es un problema de interpretación constitucional clara y manifiesta”, según se expide en el comunicado.