Turcumán: "Sería candidato a gobernador si se dieran las condiciones"

Este miércoles pasó por Banda Ancha el político integrante de ADN y Consenso Ischigualasto Martín Turcumán. Se refirió al año 2023 en materia electoral y dijo que el compromiso de ellos es con Javier Milei, pero que buscan la unidad de la oposición en San Juan. Además destacó que "sería candidato a gobernador si se dieran las condiciones".

"Desde lo electoral el 2023 ya empezó, con el anuncio de la convocatoria a elecciones. Va a ser un año movido, va a ser un año que para colmo va a estar seguramente muy influenciado por lo económico, lo más probable es que la economía continúe con este proceso de deterioro", dijo Turcumán.

Agregó que "el 2023 quizás sea un año bisagra, ojalá tanta crisis sirva para sentar las bases de un nuevo camino y podamos los argentinos tener un horizonte distinto, si así fuese bienvenido sea. Vaticinamos un año difícil, movido, para colmo año electoral, con todas las implicancias. Le agrega un problema más a todos los que ya tienen".

Armado opositor en San Juan

"La definición partidaria desde ADN está definida que vamos a participar en la elección en el marco de una alianza, agrupación, frente, que se de bajo el paraguas de "La Libertad Avanza", o de las ideas de Javier Milei. Eso está definido, incluso en la provincia, resta definir ciertas formas. En las próximas elecciones va a haber una propuesta liberal, libertaria, en la provincia, como oferta electoral", dijo.

"Hasta el día 23 de febrero no hay nada cerrado, hay posibilidad de todo. Tanto eso como la determinación de la candidatura no está definido. Lo que sí está definido es que se conformará un espacio que trabajará detrás de estas ideas y de este espacio de Javier Milei, y seguirá viendo cómo se termina de instrumentar", explicó Turcumán.

"Hay una dificultad de carácter nacional, hoy las complicaciones tienen más que ver con resortes nacionales que provinciales y si lo plantemos al revés diríamos que en la provincia no hay tantas diferencias para lograr acuerdos programáticos que nos permitan integrar un Lema", reflexionó.

"Ir con una oposición unida al menos en la oposición no se discute, claramente la unidad le otorgaría más chances a la alternancia en el Poder que es algo que perseguimos todos desde la oposición", dijo el político .



"Hoy las condiciones están dadas como para trazar una estrategia que permita ganar, lograr la alternancia en el Poder. Es sano para San Juan, las instituciones y para todos", agregó.



El 16 de diciembre Juntos por el Cambio presentó ante la Justicia Provincial una Acción Declarativa de Certeza por la posible candidatura de Sergio Uñac para el 2023 por un nuevo mandato. Sobre este punto Turcumán dijo que "era una chance, dentro del Código de Procedimiento existe esta acción. Si uno tiene alguna duda del alcance de una norma, en este caso constitucional, tiene la posibilidad de recurrir a la justicia.

"Yo prefiero reservar mi opinión. Todos tenemos la chance de someter a la justicia en determinadas cuestiones. Nosotros creemos que puede haber otro camino", agregó.

Y consultado sobre si ellos resistirán en la justicia una posible candidatura de Uñac, manifestó que "es muy probable. La interpretación, la cláusula constitucional para nosotros es muy clara, para nosotros la presentación del Gobernador como candidato y los argumentos que dan para que se entienda que puede postularse nuevamente no resiste el menor análisis".

"Sería candidato a gobernador si se dieran las condiciones"

Acerca de una posibilidad de candidatearse como gobernador, siendo referente del espacio, Turcumán dijo que "sí obviamente en la medida que el armado termine convenciéndome de que vale la pena trabajar por el objetivo que se fije, sí, por supuesto

hay ciertos requisitos, condiciones, que se tienen que dar, pero por suerte queda tiempo. Si esas condiciones se dan en el armado, con todo gusto".

"Desde lo partidario, hay una definición clara que me parece bien el apoyo de acompañar una propuesta liberal o libertaria. Y desde lo personal entiendo que eso tiene que darse dentro de un Frente común o una alianza con toda la oposición unida. En lo personal creo que lo que se debate en las próximas elecciones es la alternancia en el poder", agregó.

"Creería que esta vez, en una elección general, no unir la oposición o dividirla, sería indirecta o directamente funcional a un oficialismo donde yo siempre me he opuesto", expresó.