Armando Sánchez: ‘Voy a estar donde el gobernador me necesite”

Anunciada la candidatura más esperada para 2023, la se Sergio Uñac, el mandatario provincial tubo el gesto de fotografiarse con el intendente de Pocito, Armando Sánchez, luego de la conferencia. Quizá se trate es una muestra significativa de estima, que lo invite a la continuidad al jefe comunal que estuvo a punto de jubilarse en 2019, cuando fue reclutado para un mandato más por la tropa uñaquista.

“Voy a estar adónde el gobernador me necesite y si no me necesita voy a estar igual, como militante”, dijo incondicional al móvil de Canal 13 esta tarde. Al respecto agregó que y lleva muchos años trabajando con él y también con su padre, Joaquín Uñac como asesor letrado y Sánchez en el área de producción.

“Venimos trabajando mucho desde el año 95’, cuando comenzó su padre 28 años, yo tenía todo preparado para jubilarme en 2019 y el me pidió que lo acompañe 4 años más, ya no digo más nada porque ya no sé cuándo me voy a jubilar”, expresó sonriendo.

Si bien no hay definiciones del armado político de momento, sobre quien será el vicegobernador por ejemplo, y en este caso si amerita jugar un periodo más en el departamento sureño, dijo que más allá de los cargos que ocupan circunstancialmente es importante trabajar como un militante más.

“Uno es un militante que tiene que estar al servicio de la gente, porque son ello los que nos ponen en un lugar que ocupamos. Hoy me toca estar en el departamento de Pocito, pero donde el me necesite como un militante más, ahí vamos a estar”, finalizó.