Gustavo Fernández: ‘A JXC nos conviene competir con Uñac porque…’

Este jueves 29 de diciembre Sergio Uñac anunció que será candidato en 2023. Ante esta confirmación del gobernador, el dirigente de Dignidad Ciudadana, Gustavo Fernández se expresó a través de un comunicado en donde ratificó la postura de la oposición de que el mandatario no puede presentarse para un tercer mandato.

Además, el dirigente de Juntos por el Cambio aseguró que no le tienen miedo a la presentación del pocitano. ‘Debo decir que si es por conveniencia política (con minúscula) a JxC nos conviene competir con Uñac porque su relación con la gente está rota y gastada’, cruzó fuerte Fernández.

El hombre de Dignidad Ciudadana señaló que el espacio que el integra siempre ‘debe perseguir lo que está bien y es correcto, aunque no siempre sea lo conveniente’. Luego argumentó: ‘Que Uñac sea candidato NO está bien, es contrario a la Constitución pues con su mandato de vicegobernador y los 2 consecutivos siguientes como gobernador agotó el límite de 3 mandatos que se fijan para Gobernador Y Vicegobernador en el art. 175’.

‘Aceptar la interpretación del oficialismo nos llevaría al absurdo de que exita la posibilidad que 2 personas alternando cargos en periodos diferentes y consecutivos como Gobernador y Vice puedan eternizarse en el poder’, explicó Fernández.

Por último, el dirigente de JXC señaló que la Constitución busca la alternancia republicana en el ejercicio del poder y que, con su anuncio de candidatura, el Gobernador está violando ese principio de salud democrática.

El comunicado:

Sobre el Anuncio de Uñac y su candidatura.

Lo confirmado hoy por el gobernador nos reafirma en el correcto camino planteado al solicitar la acción declarativa de certeza. Seguiremos insistiendo con esa acción sumando este nuevo elemento de hoy.

No obstante ello y ante expresiones de que como opositores “tenemos miedo” debo decir que si es por conveniencia política (con minúscula) a JxC nos conviene competir con Uñac porque su relación con la gente está rota y gastada. Pero entendemos que la Política (con mayúscula) debe perseguir lo que está bien y es correcto, aunque no siempre sea lo conveniente. Y que Uñac sea candidato NO está bien, es contrario a la Constitución pues con su mandato de vicegobernador y los 2 consecutivos siguientes como gobernador agotó el límite de 3 mandatos que se fijan para Gobernador Y Vicegobernador en el art. 175.

Aceptar la interpretación del oficialismo nos llevaría al absurdo de que exita la posibilidad que 2 personas alternando cargos en periodos diferentes y consecutivos como Gobernador y Vice puedan eternizarse en el poder.

La Constitución busca la alternancia republicana en el ejercicio del poder y Uñac está violando ese principio de salud democrática.

Gustavo Fernández

Dignidad Ciudadana

Juntos por el Cambio