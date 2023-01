Orrego cruzó a Uñac por querer continuar

Tras el anuncio de Sergio Uñac las repercusiones de todo el arco político local se hicieron escuchar. Marcelo Orrego, el principal referente de Juntos por el Cambio habló con Diario 13 y aseguró la decisión del Gobernador de buscar su tercer mandato ‘viola el principio de alternancia’.

El diputado nacional y dirigente de Juntos por el Cambio cruzó al mandatario provincial asegurando que lo que intenta hacer es perpetuarse en el poder. ‘Nosotros lo venimos diciendo desde hace tiempo ya, la Constitución de la provincia es clara en su artículo 175, donde establece claramente que el gobernador y vicegobernador pueden ser elegidos en dos periodos, y Sergio Uñac está atravesando su tercer mandato. Por lo tanto, no está habilitado para ser candidato, puede ser que él interprete otra cosa, pero la Constitución es muy clara. No es legal, no lo digo yo lo dice la Constitución’, sostuvo.

Para Orrego la decisión que hizo oficial Uñac este jueves: ser candidato a gobernador en las elecciones del 2023, viola el principio de alternancia. ‘En la provincia se manipuló varias veces el sistema electoral, y con este anuncio del gobernador están dando un mal ejemplo, el de los que quieren perpetrarse en el poder. Ejemplo de ello son los casos de Formosa y Santa Cruz’, indicó el ex intendente de Santa Lucía.

El líder de JXC no descartó el insistir en la Justicia con la Acción Declarativa de Certeza, y fue cauto a la hora de contestar. ‘Vamos a evaluarlo con nuestro equipo de abogados, pero es muy probable porque siempre defendemos la Constitución y las leyes’, manifestó.

Sobre el desdoblamiento de las elecciones en la provincia, el dirigente de Producción y Trabajo manifestó que ‘fue una excusa por parte del oficialismo que meses atrás le decían a los sanjuaninos que la idea es que se votara menos veces. Ahora con la Ley del Sipad vamos a votar más veces’, sostuvo.

Por último, Orrego aseguró que lo que JXC ve es lo mismo que los sanjuaninos y sanjuaninas ven. ‘Hay un proyecto que está agotado, que quiere perpetuarse en el poder y Uñac no puede volver a ser candidato. No respetar las leyes genera lamentablemente que no haya vínculos entre el pueblo y los que gobiernan’, sentenció.