Gattoni: 'La renuncia de Máximo no le hace bien al país'

El vicegobernador Roberto Gattoni se refirió a la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de la Nación. El referente Kirchnerista, tomó la decisión ante su disconformidad con el acuerdo que busca alcanzar el gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

‘No sé qué motivación tuvo. Esto no le hace bien al país, pero también hay que ser respetuoso. Quizás tenía una posición personal que le impedía mantenerse en la presidencia del bloque y ha tomado esa decisión. Creo que no ha sido lo mejor, creo que el acuerdo finalmente hay que sancionarlo y hay que pagar’, expresó Gattoni.

Luego, agregó que ‘no hay deuda de una administración o de otra. Es una deuda que Argentina ha tomado con la responsabilidad de los que tomaron la deuda y de los que tiene que hacerse cargo del pago. Pero la que debe es la República Argentina y una situación de default sería muy perjudicial y dolorosa para los argentinos. Asique espero que prime el sentido común y cuando el acuerdo sea enviado a la Cámara de Diputados y Senadores sea aprobado’.

Por otro lado, el funcionario destacó el vínculo del presidente Alberto Fernández con los gobernadores en busca del consenso para el acuerdo con el FMI. ‘Creo que es una cuestión natural que el Presidente converse y busque el consenso de los gobernadores. Pertenecemos a un sistema federal de gobierno y eso significa gobernar con los gobernadores y hay que tenerlos en cuenta y está bien que el Presidente busque el consenso de los gobernadores. En la explicación del acuerdo con el FMI estuvieron 23 jurisdicciones presentes. No es menor que, salvo CABA, hayan estado las demás jurisdicciones acompañando al presidente en esta cuestión que es trascendental’, señaló.

Gattoni, además sentó posición sobre los subsidios al transporte en Capital Federal y el interior. ‘Hay que hacer un poco de historia. En la administración anterior (de Mauricio Macri) con la excusa de la transferencia de la Policía Federal a la Ciudad Autónoma le dieron un punto y medio más de coparticipación que era 2 o 3 veces el costo de lo que significaba el traspaso de la Policía Federal’, recordó.

‘Ahora están tratando de ordenar el tema de subsidios y de ver quien se hace cargo de los subsidios locales como en el caso de cada una de las provincias. Pero la única realidad es que Capital Federal tiene una población que, por su poder adquisitivo que es mucho mejor que en el resto del país, está en condiciones de soportar aumentos o tener menos subsidios. La nafta, la electricidad, el transporte es más barato en CABA. Con un pasaje en el subte se puede llegar a cualquier punto de la ciudad con combinaciones y todo. No creo que sea un castigo para Capital, sino que hay que sincerar el tema de los subsidios, de las tarifas de los servicios públicos, del combustible en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tiene el ingreso per cápita más alto del país y los subsidios más baratos del país’, comentó.

El dirigente justicialista también habló sobre las negociaciones con el FMI. ‘El acuerdo significa un plan fiscal que tiene que ver con converger el equilibrio fiscal en 2025 y una baja sistemática de la inflación y la asistencia del Banco Central al tesoro nacional que es una de las razones que genera inflación. Con lo cual, no será el mejor acuerdo, pero es el posible’, indicó.

En este sentido, señaló que ‘Argentina no tiene una situación de fortaleza para exigir demasiado en términos de acuerdo. Un país que tiene serias dificultades, no tenemos quien nos preste o financie. No somos buenos pagadores y no tenemos fama de cumplidores. Sistemáticamente Argentina cada 10 o 20 años tiene situaciones de default, independientemente de a quien le toque gobernar. Nuestro país frente al mundo tiene una situación de debilidad y esto no nos permite lograr el mejor acuerdo. Es lo posible y esto nos permite ganar tiempo y crecer que es la idea del Presidente para generar los recursos que hagan posible el pago de la deuda. Es el acuerdo que sería posible’, analizó.

Por último, Roberto Gattoni, dijo que en las negociaciones paritarias de este 2022, la Provincia buscará continuar acompañando a los salarios del sector público para que no pierdan poder adquisitivo. ‘Hemos tenido dos años de cláusula gatillo y revisiones que terminó con un aumento del 65% por encima de la inflación. Pero la política del gobierno provincial es acompañar a los salarios públicos manteniendo el nivel de la inflación no solo para que no haya pérdida del poder adquisitivo, sino que también el salario sea motor de la economía local del comercio que haya actividad económica y genere también empleo privado’, finalizó.