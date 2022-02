Gramajo bregó por la unidad del bloque justicialista en la Legislatura

En la mañana de este miércoles el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, pasó por el programa Banda Ancha y entre las frases que dejó a lo largo de la entrevista, bregó por la unidad del bloque justicialista en la Legislatura. En ese sentido manifestó que hay que seguir trabajando en el diálogo para volver a conformar esa unidad. ‘Creo que tienen que volver los tres diputados al bloque del PJ’, afirmó.

Gramajo señaló que para que haya unidad, siempre debe haber disidencias en el Partido Justicialista. ‘La unidad no quiere decir que estamos todos de acuerdo. Tienen que volver los tres diputados, tienen que estar dentro de la estructura parlamentaria y de la estructura política que conduce Sergio (Uñac) en la provincia. Hay que profundizar el dialogo y debemos estar todos porque nadie está de más, nadie sobra’, agregó.

Al mismo tiempo indicó que se deben respetar las conducciones partidarias como siempre lo hizo el Partido Justicialista. ‘Se puede no estar de acuerdo con una medida como la eliminación de las PASO en San Juan pero hay que interpretar lo que la sociedad quiere y cuál es la realidad de esa sociedad. Entiendo que más del 70% de sanjuaninos estaban de acuerdo con la eliminación de las PASO y sabemos que sea cual sea el mecanismo, la que termina eligiendo es la gente’, declaró.

Al ser consultado respecto a las próximas elecciones, Gramajo aseguró que ‘lo ve muy bien a Sergio (Uñac) para 2023’. Sobre esto último añadió que aún queda todo un año largo de gestión por delante donde aún resta definir las decisiones que se van a tomar respecto al calendario electoral para reacomodarlo. ‘Hay que ser muy prudente, no está el humor social el tema de las elecciones de ningún tipo pero es una posibilidad’, comentó.

Además, al ser consultado sobre qué lugar puede ocupar en las elecciones de 2023, Gramajo afirmó que ahora está concentrado en la gestión departamental. ‘No es tiempo de candidaturas, es tiempo de trabajo y gestión. Soy consciente de que los resultados se van a poder mirar a partir del trabajo. Pero por supuesto que como hombre de política no me iré a mi casa cuando termine esta gestión pero en su momento tomaremos algún tipo de decisión’, sentenció.

Finalmente señaló que aún no está definido algún dirigente para que pueda continuar su gestión en el departamento después del 2023. ‘Si lo analizamos dentro del contexto provincial, hay nuevas reglas de juego, por lo que seguramente necesitaremos de una unidad que de una continuidad al proyecto de Chimbas te quiero’, cerró.