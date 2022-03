Cuál es la postura de Gramajo sobre la eliminación de las PASO

Esta semana volvió a reflotar el tema de la Eliminación de las PASO en San Juan debido a que los dirigentes de Juntos por el Cambio acudieran a la justicia. Ellos remarcaron que rechazan este proyecto aprobado en la Cámara de Diputados y frenado por la justicia. Por esta razón es que Fabian Gramajo quien esta al frente del Ejecutivo de Chimbas dio a conocer, en el móvil de Canal 13, su postura ante el tema.

De este modo el jefe comunal detalló que "más del 70% de los sanjuaninos están de acuerdo con que se eliminen las PASO". A su vez añadió "Esa decisión a través de un proyecto que fue presentado por el Ejecutivo provincial y obviamente tiene que ver con el tratamiento y el debate en Cámara de Diputados del Poder Legislativo" explicó el funcionario recordando como fue el tratamiento del proyecto.

Luego manifestó "obviamente en este caso si la oposición toma la decisión de ir a la justicia es algo que yo lo respeto porque cada uno tiene su mirada". En la misma línea resaltó " pero me parece que no es momento para hablar de candidaturas no es momento para estarse peleando o discutiendo".

En sintonía con su explicación dijo "es momento de estar al lado de los que más necesitan", sobre ello indicó que hay personas con muchas necesidades y más teniendo en cuenta el inicio de clases. Por ello es que precisó "me parece que es tiempo de enfocar toda la fuerza en buscar soluciones para que nuestros vecinos puedan vivir mucho mejor".