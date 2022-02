Con el mensaje anual ante el Concejo Deliberante, arranco el 2022 en Rawson

Con gabinete renovado y en el maraco de la apertura de las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante de Rawson, el intendente Rubén García dialogó con el móvil de Canal 13 y dijo que este año el foco de la gestión estará puesta en obras y servicios, con el objetivo de mejorar la calidad de los vecinos del departamento.

“Damos inicio al tercer año de gestión, una gestión que se vio bastante complicada por situaciones sanitarias, económicas, sociales y políticas, que hemos venido resolviendo a través de estos dos años”, dijo García.

En relación a la visión que se adoptara para el corriente año y para lo que queda de gestión hasta el 2023, se comenzara a desarrollar el programa de gobierno que había comenzado a desarrollarse en 2021.

Según explicó el foco de este programa estará centrado en mejoras para la calidad de vida de los vecinos. “El anuncio central es que este año 22022 vamos a trabajar en lo que nos ha pedido el vecino de Rawson, en la línea de servicios y el alumbrado, son dos ejes fundamentales”.

Además agregó, “estamos organizando lo que es servicio y medio ambiente, queremos darle a cada una de las zonas la atención que merece y esto también tiene que ver con la responsabilidad del vecino que tiene que acompañar este tipo de situación”.

En relación a al cambio de gabinete que se dio este principio de este año, expresó que “todo aquel que asume como funcionario público tiene que tener muy en claro que puede dejar de ser funcionario público en cualquier momento”.

Según el jefe comunal, durante estos dos años ha habido un análisis de compromisos y de compromiso con las necesidades de los vecinos. “Fue necesario hacer algunos cambios para que el equipo se fortalezca y todavía puede haber algunas novedades”, dijo y agregó, “lógicamente en estos dos años ha habido desgaste y no podemos dejarle a vecino personas que tiene desgaste porque no funcionan, no traccionan”.

Finalmente informó que el cambio fue “para poner gente fresca en diferentes en áreas sensibles a lo que es la calidad de vida del vecino”.