Leopoldo Soler: “En política no existen las herencias”

De cara a las elecciones 2023, referentes de todos los sectores políticos se van posicionando para la disputa que plantea la contienda electoral. En la jornada de este lunes, el intendente de Ullum, Leopoldo Soler, dijo que “en política no hay herencia”, en este sentido agregó que, “las situaciones políticas se ganan en base a la confianza y a la voluntad popular”.

Respecto a la posibilidad de continuidad del espacio político en la intendencia, volvió a enfatizar sobre la voluntad popular, pero haciendo hincapié en el trabajo que se viene desarrollando desde la municipalidad. “Yo creo que muchísima gente de mi equipo de trabajo tiene la impronta que ha marcado estos dos años de gobierno el rumbo político en Ullum”, dijo y agregó, “en base a ello cualquiera que tenga la confianza puede ser un candidato a ocupar ese lugar”.

Sin embargo, dijo que todavía falta mucho, aunque hay muchísimos interesados en ocupar ese lugar y con la capacidad de hacerlo. “Ojalá, les toque en suerte la confianza popular para que ese sillón sea ocupado por un miembro de nuestro equipo”.

Al ser consultado por su posición respecto de la eliminación de las PASO, se mostró a favor y las calificó de “innecesarias” ya que terminaron por desvirtuar la voluntad de la gente.

“Se prioriza a hacer voto castigo”, expresó, aunque él llegó a la intendencia con una situación similar que no desconoció. “Llegué al gobierno con la desconfianza de la mayoría de la gente, pero por ahí prefirieron esta situación a otra. En Ullum fue muy bueno, pero fue circunstancial”.

En cuanto a la posibilidad de ser candidato a legislador por la provincia, aclaró que forma parte de un partido departamental que no tiene espacios para diputados. “Va a depender del Partido Justicialista y yo entiendo que los diputados generalmente los elije el candidato a gobernador. Si no fuera diputado me encontrará trabajando en cualquier lugar que me toque”, finalizó mencionando que tiene varios años de oficio trabajando como abogado.