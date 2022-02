En el adiós a Ricardo Olivera, Uñac habló con Orrego del Ministerio del Agua

Este viernes se realizó un oficio religioso para darle el último adiós al reconocido periodista sanjuanino, Ricardo Olivera. En este contexto se cruzaron el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, y el diputado nacional por Juntos por el Cambio, Marcelo Orrego. Ambos se tomaron unos minutos para charlar sobre la posibilidad de que la Secretaría del Agua pase a ser un Ministerio.

Fue el propio Uñac el que contó en rueda de prensa, desde el ex hospital Español, que fue lo que hablaron con el ex intendente de Santa Lucía. Principalmente la charla estuvo enfocada en el proyecto de ley que anunció Orrego junto a sus colegas de JxC durante el pasado jueves 3 de febrero.

"Estuve conversando con Marcelo Orrego porque fuimos a despedir a Ricardo Olivera. Mis saludos para la familia. Era una gran persona y un gran profesional que nos deja. Me parece que son cosas que tenemos que estudiar, hemos convocado una Mesa del Agua entonces me parece que sería inoportuno de mi parte estar proponiéndole cosas que no salgan de ahí", expresó.

Siguiendo en la misma línea el jefe de Estado Provincial remarcó la importancia de la creación de la Secretaría del Agua. Acerca de este organismo, la máxima autoridad de la provincia de San Juan, explicó que le parece una estructura más que suficiente.

"Nosotros no teníamos y creamos una Secretaría del Agua. Me parece que es una estructura suficiente, pero todo se puede estudiar. Acá no hay rivalidad con la oposición. Todo lo que sirva para mejorar San Juan, nosotros lo vamos a tomar. La idea es que esa Mesa del Agua, como fue el Acuerdo San Juan en su momento, saque las mejores ideas y yo tengo el compromiso asumido con la sociedad sanjuanina de tomar cada una de las propuestas que de ahí salgan", sentenció.