Gattoni sobre las PASO: ‘Estamos convencidos de que la ley aprobada se hizo como se debía’

Roberto Gattoni fue consultado el pasado miércoles en el programa de Canal 13, Es lo que Hay por la ley de eliminación de las PASO y todo el revuelo que ocasionó. Sin dudas el tema político de San Juan por estos meses. El vicegobernador aseguró que están tranquilos esperando la resolución de la justicia por las presentaciones judiciales realizadas por Juntos por el Cambio y los diputados giojistas. Además, expresó: ‘Estamos convencidos de que la ley aprobada se hizo como se debía’.

A su vez, el ex Ministro de Hacienda recordó que el debate por las PASO el gobernador Uñac no lo inició una vez terminadas las elecciones del 2021, sino que ya lo había propuesto en octubre del 2020 a nivel nacional. ‘Uñac planteó que las PASO eran un proceso electoral que la gente no estaba acompañando, y luego lo reiteró varias veces y no se escucharon voces en contra, al contrario, hubo sectores que lo vieron con buenos ojos’, expresó.

Para Gattoni, ‘la sociedad tampoco está de acuerdo de las PASO, las encuestas lo dicen. Hay 13 provincias que no las tienen y el ejercicio del voto no está afectado. Hubo silencio u apoyo luego del planteo del gobierno’, sostuvo.

El vicegobernador señaló que la idea de Uñac en la futura reunión que se espera tendrán con todos los sectores políticos de la provincia, es para charlar y quedar de acuerdo en un proyecto para modificar la ley de partidos políticos, dada la eliminación de las PASO.

Por otro lado, Gattoni sostuvo que ‘Es un año para trabajar mucho y dejar la política para principios del 2023’. El vicegobernador se explayó al respecto, y contó que para este 2022 hay buenas señales con el proyecto minero Josemaría y Minas del Sol. También aseguró que para este año se trabajará fuerte en energía renovable, cannabis medicinal. ‘En los distintos sectores de la provincia los resultados se van viendo de a poco’, sentenció.