Uñac habló de la 'propuesta' que le hizo Fernández: 'Es significativo para San Juan'

Esta semana el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, mantuvo una reunión con el presidente Alberto Fernández. Si bien el motivo principal era el acuerdo con el FMI, durante el encuentro se abordaron otros temas. El propio sanjuanino declaró que hablaron de "nuevos desafíos". Esto generó especulaciones de que Uñac podría ocupar un cargo a nivel nacional, sin embargo este jueves aclaró que se trataba de nuevos proyectos que beneficiarán a todo San Juan.

En una rueda de prensa espontánea este 10 de marzo el Jefe de Estado Provincial se refirió a estos rumores que lo vinculaban a un cargo en Nación. Acerca de esto aseguró que por lo menos desde la actualidad hasta el 10 de diciembre de 2023 lo único que tiene en su mente es San Juan.

"Yo de acá hasta el 10 de diciembre del año que viene mi presente y mi futuro están puesto en San Juan. Mis expectativas están puestas acá, después seguiremos charlando obviamente. Cuando se dé, cuando el presidente lo comente yo diré a que hice referencia en ese momento pero si no lo dice él no lo puedo decir yo. No es personal, es significativo para San Juan", declaró.

De esta manera Uñac aclaró que lo que estuvo hablando con Alberto Fernández no se trataba de una "proposición" específica para su persona. Sino que se tratarían de algunos proyectos que involucran a la provincia de San Juan en sí. Sin embargo es importante destacar que el nombre del gobernador sanjuanino ya fue vinculado a una reestructuración del Gabinete presidencial.

El pasado mes de septiembre cuando se produjo la renuncia de una gran cantidad de funcionarios, Fernández convocó a Uñac. En su momento le ofreció formar parte de su equipo pero la máxima autoridad provincial le dijo que su tarea seguía vinculada a San Juan.