El acuerdo con el FMI llega al Senado: 'Trae un costo político alto, nos guste o no'

En la mañana de este lunes, la senadora por el Frente Todos, Cristina López Valverde, afirmó que el acuerdo con el FMI que llegará al Senado tras obtener su media sanción en diputados, traerá ‘un alto costo político, les guste o no’. En ese sentido destacó que se deben tener en cuenta ciertas premisas, ya que esta deuda ‘fue contraída por el Gobierno anterior, aunque ellos no digan esto’.

En el inicio de lo que será una semana clave para el Senado, la legisladora nacional recordó que fue el mismo Fondo Monetario Internacional (FMI), quien reconoció que 'pasó los límites', en cuanto a la cantidad de dinero que se le dio al Gobierno anterior. ‘Esa deuda no se ha visto en inversiones, en obras públicas, sino que ha sido para salvar determinados bancos y ha terminado fugándose. Por otro lado no pasó nunca por la discusión del Congreso, cómo está pasando ahora, y convengamos esto que el Fondo Monetario no es una organización de caridad, es una organización que nunca está dispuesta a perder’, agregó.

‘No obstante, se nos ha alargado el plazo, algo que nos da un respiro, y nos da un tiempo como para poder seguir creciendo. Después de la pandemia ha habido algunos rebotes o lo que sea, venimos creciendo más en unas áreas que otras. Obviamente hay que trabajar mucho con el tema de la inflación y la subida de precios, en cuestiones básicas como alimentos, eso ya es responsabilidad nuestra, del Gobierno actual y de un plan económico’, amplió.

Al mismo tiempo, reconoció que todos votan este acuerdo un poco desganados, porque reconocen el costo político alto que trae. Sin embargo señaló que es peor caer en default porque sería quedar aislados, sumado al contexto internacional en las condiciones que se encuentra. ‘Si bien no nos han puesto condicionamientos en cuanto a flexibilización laboral, a jubilaciones, pero hay un contexto internacional que, por ejemplo, hace que los combustibles suban. Eso influye en toda la escala de producción y finalmente en los precios que van al consumidor’, explicó.

Del mismo modo, López de Valverde manifestó que esto de que el FMI pueda cada tres meses auditar al país, será una especie de cierta ‘intervención’ de la economía del país. ‘Ojalá que de ahora en más, todas sean buenas, en base al plan económico que Fernández piensa incrementar. No queremos caer en default y estamos dispuestos a pagar un costo político que se viene procesando desde el Gobierno anterior. Somos nosotros, los que firmamos este Acuerdo y ahora dependemos del crecimiento de la economía para para poder estar en un sitio más favorable’, exclamó.

Respecto a la crisis en el Frente de Todos, que se produjo tras el voto negativo de Máximo Kirchner y La Cámpora, la senadora se lamentó porque la coalición venía trabajando muy bien, de manera unida. En ese contexto imploró que solo sea un ‘impasse’ en este proceso de dialogo. ‘En este tema, no podemos negar que hay dos posturas muy marcadas. No sé bien los motivos de Cristina porque ha mantenido silencio, pero yo supongo y es una hipótesis, que a ellos les preocupa mucho, hablando de costo político nuevamente, porque tenemos elecciones el año que viene. Pero llega un momento en que los políticos tenemos que pensar a largo plazo y caer en default en este momento tampoco nos asegura ganar una elección. Hay que dar una respuesta a partir de estas premisas, reconociendo que no es una deuda nuestra, que es ilegítima desde el Fondo y desde acá pero hay que tomar una decisión. Caer en default nos aislaría absolutamente’, aseveró tajante.

Finalmente aseguró que ‘votará pensando en la gente aunque esto les cueste el 2023’. Sobre esto último dijo que hay momentos que hay que perder la grandeza pensando en el futuro. ‘Tenemos un plan económico que esperemos que resulte favorable, los argentinos tenemos mucha incidencia y esperemos salir una vez más. Lo que sí me queda claro es que una vez más el Justicialismo tiene que salir a pagar deudas, poner el hombro y porque a veces no se entiende el proceso de su inicio. Se paga cierto costo sobre quienes están gobernando’, sentenció.