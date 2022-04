Jáchal 2023: "Hay un equipo de trabajo muy joven que me acompaña"

De cara al 2023, las elecciones son inminentes. Sobre este tema tan importante habló Miguel Vega quien es el intendente de Jáchal. El funcionario estuvo en Banda Ancha y explicó como será su futuro en la política.

"Hay un equipo de trabajo muy joven y de gente mayor que me acompaña. La mayoría de ellos profesionales con mucha experiencia en el municipio que tiene muy buena imagen el municipio en el departamento" mencionó el intendente. A la vez añadió "cualquiera de ellos puede seguir la posta de este proyecto que nosotros representamos. Tenemos el equipo para presentar buenas alternativas para la ciudadanía".

Si bien hay posibilidad de que las elecciones se adelanten indicó "nosotros estamos concentrados en este trabajo". Posteriormente aclaró que hay que "darle la posibilidad que todo se traten de posicionar y el que mejor me de en las encuestas será el candidato. Seguro lo consideraremos con el gobernador para que represente el trayecto y continúe con este proyecto qué viene gobernando Juan muy exitosamente y así lo es también en Jáchal". A su vez precisó "de por sí es un departamento que se mueve políticamente, está muy marcado los partidos y también está fortalecido por muchos dirigentes el departamento".

En ese sentido siguió "nosotros nos concentramos en nuestro trabajo, en estar cerca de la comunidad. Siempre estuvimos con la comunidad, especialmente la época de pandemia mientras otros estaban guardados en su casa cuidándose y hoy sale en busca del voto de la gente, pero nosotros estuvimos con la gente y vamos a seguir estando porque siempre fue la premisa". Del mismo modo señaló " en este proyecto que estamos involucrado y qué ha sido exitoso para San Juan, ya vamos a tener nuestros candidatos para que la gente también pueda votar y seguirá este proyecto".

"No puedo hablar de Barifusa, sería irrespetuoso hablar de un compañero" comenzó Vega. A la vez añadió "ellos mismos harán la evaluación y tendrán sus números. Sabrán si están en condiciones o no". Por esto es que aclaró "vamos a ver cómo sale la ley de partidos políticos y seguramente ahora la mejor intención es que haya mucha participación y podamos los ciudadanos y ciudadanas elegir los mejores candidatos". Sobre esto explicó "lo que sí, al no haber PASO, hay un gran ahorro para la provincia y la nación, ya que las elecciones son muy costosas y también la gente evitar que la gente vaya tantas veces a votar. Esperaremos ver cómo sale en la Cámara de Diputados el proyecto de ley".

En cuanto a su posibilidad de ser candidato indicó "primero va a pasar lo que Dios quiera que pase y segundo lo que el Gobernador Uñac quiera que pase conmigo". A la vez señaló " Yo pertenezco a este proyecto y estoy a disposición del gobernador para el lugar que él crea conveniente que yo pueda ocupar. Si ese la legislatura, ahí será".



Para Miguel Vega, el pueblo de Jachal no manifiesta su enojo con el Gobierno Nacional, pero si "una preocupación porque esto de la inflación afecta directamente al bolsillo de los trabajadores en especial a la clase más humilde". Ante ello expresó "esperemos que el presidente tomé medidas para combatir esta inflación. Es un flagelo que hemos tenido los argentinos durante mucho tiempo".

Luego mencionó "si bien es cierto en San Juan por allí los índices son menores y se ve menos el padecimiento por la cantidad de mano de obra que se ocupa, por las obras, por la actividad de la minería, el turismo que inyectan fondos a la economía y al circuito económico de las provincias y departamentos alejados fundamentalmente, que puede aparear junto con las ayudas qué da el gobierno nacional. Pero también es una preocupación porque al aumentar los precios de los combustibles hace que el salario se achique" finalizó Vega.