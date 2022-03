La ausencia de Máximo y el retiro de diputados del PRO: el balance de Uñac tras el discurso de Alberto

El gobernador Sergio Uñac se refirió al discurso del presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso dela Nación. ‘Me pareció interesante estar ahí, hay ciertos hechos que marcan a la democracia argentina y creo que la apertura de sesiones es uno de ellos. Escuchar al Presidente con esa rendición de cuentas que hizo de lo que pasó el año pasado y las expectativas para este año’, señaló.

Sin embargo, el mandatario sostuvo que ‘no me pareció oportuno el retiro de algunos diputados del PRO y hay que decirlo. Me parece que la sociedad argentina espera que por lo menos en esos actos que son puntuales tenerle un máximo respeto, no al presidente Alberto Fernández, sino a la institución presidencial, y a lo que hace al desarrollo de las actividades en el Congreso de la Nación’.

Cabe recordar que durante el discurso de Fernández, referentes de la oposición dejaron su banca cuando el Presidente habló sobre la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En su lugar, quedaron pegadas banderas con los colores de Ucrania.

Además, analizó la ausencia del ex jefe del bloque Justicialista, Máximo Kirchner. ‘Es una formalidad que se debió respetar. Pero lo más importante es que los proyectos que se puedan presentar desde el Poder Ejecutivo sean acompañados por todos. Me parece que ahí va a estar puesto el desafío. Desconozco si hubo una conversación puntual entre el presidente y el ex jefe del bloque o si ha sido sorpresiva la falta de Máximo Kirchner’, dijo.

Luego, Uñac señaló que ‘estamos a horas que se presente el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional que es una deuda que no tomó este gobierno, pero que debe cumplir el Estado que es más que un gobierno. El Estado argentino debe cumplir con esto, y hay que valorar el máximo esfuerzo que hace el ministro de economía, Martín Guzmán, el Presidente de la nación y todos los que dependen del Gobierno nacional para de aportar un granito de arena y que el acuerdo pueda ser viable y pueda marcar un antes y un después en una situación que incomoda al país y genera algún tipo de incomodidad con los organismos internacionales.