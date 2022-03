Martín sobre el discurso del presidente: 'Hay poca tolerancia de ambos lados'

El intendente de Rivadavia, Fabián Martín, opinó sobre el discurso del presidente Alberto Fernández y la polémica decisión de la oposición de abandonar el recinto del Congreso. "Creo que el presidente habla de un país el cual está muy lejos de la realidad, no tocó temas importantes como la inseguridad o el narcotráfico", argumentó.

Para Martín, el país "desde hace décadas viene aplicando la misma fórmula, con déficit e inflación; este no es el camino que quieren los argentinos". "Esperaba un discurso diferente por lo que no estoy de acuerdo con lo que dijo Fernández", remarcó el intendente. Sobre la salida de la oposición del recinto, expresó que "tenemos que ser tolerantes y tiene que haber diálogo".

"La política argentina se tiene que poner a la altura de la circunstancias y poder convivir así sacar el país adelante", puntualizó Martín. "Observo que hay poca tolerancia de unos con otros, ambos sectores tienen que hacer sus esfuerzos", puntualizó. Por otra parte, el intendente se refirió al comentario del concejal bloquista del municipio, Walter Vázquez, sobre las próximas elecciones.

El concejal bloquista expresó que Luis Rueda era el candidato natural para Rivadavia, a lo que Fabián Martín respondió que "no me entrometo en las cuestiones políticas de los partidos". "Cada frente tiene el derecho de poner el candidato que más le parezca, no tengo ninguna objeción que realizar", opinó.

Sobre las próximas elecciones del 2023, el intendente de Rivadavia aclaró que "es un tema que falta muchísimo para determinar quiénes serán los candidatos". "Tenemos un gran equipo ahora por lo que iremos dirimiendo quiénes puedan conducir el municipio", cerró.