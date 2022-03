Para Susana Laciar, el Presidente dio 'datos que no condicen con la realidad'

En la mañana de este miércoles, la diputada por el Frente con Vos, Susana Laciar, aseguró que el presidente Alberto Fernández dio datos durante la apertura del Congreso nacional que ‘condicen con la realidad del país’. En ese sentido dijo que observó un discurso con autoelogios y se terminó retirando del recinto junto al otro legislador opositor, Marcelo Orrego.

La legisladora manifestó en diálogo con Banda Acha, que tenían expectativas por el discurso que iba a brindar el presidente en la apertura de las sesiones ordinarias. ‘Esperábamos anuncios de los proyectos que pudieran tener tratamiento legislativo porque los que hizo el año anterior después no lo tuvieron. Esto demuestra una falta de liderazgo político o una clara división en la coalición gobernante’, afirmó.

‘La verdad que lo que vimos, fue un discurso de autoelogio de mostrar un país que la verdad nos encantaría vivir con la mayoría de los argentinos, con datos que no se contestan con la realidad que vive cada una de los trabajadores de los comerciantes, de los universitarios, de las Pymes, de lo que apuestan por este país. Fueron datos muy lejanos de la realidad, si tuviera que ir más allá de lo macroeconómico, no habló nada de Educación y Justicia, algo que me interesa’, agregó.

Sobre esto último, aseveró que es momento de hablar de calidad educativa, de recuperación de los contenidos perdidos. ‘Solamente se habló de entrega de computadoras en un país que no tiene conectividad. Es más, en San Juan un estudio de la Unión Industrial indica que menos de la mitad de los hogares sanjuaninos no tienen conexión a internet, mientras que en justicia reclamó una justicia independiente pero acto seguido les recrimina los jueces las sentencias en contra de sus decisiones por lo tanto no estamos hablando tanto de independencia de justicia’, manifestó.

Por último explicó que desde el inicio de la Asamblea Legislativa se vivieron momentos tensos porque el presidente no habló para todo el país, sino para el sector duro del Kirchnerismo, ya que no se estaba buscando consensos y mucho menos cerrar la grieta. ‘La bancada del PRO decidió levantarse y nosotros con Marcelo Orrego no lo hicimos en ese momento, pero si antes de que termine la sesión legislativa porque no tenía nada interesante que decir, sino agravios hacia nuestro sector’, cerró.