Vidal esquivó la polémica por los subsidios al transporte y le echó la culpa a Nación

Este lunes María Eugenia Vidal llegó a San Juan y comenzó su visita que durará 3 días. En su primera jornada visitó una importante zona productiva de Sarmiento. Posteriormente dio una conferencia de prensa en la que habló de diversas cuestiones de sumo interés.

Canal 13 San Juan le consultó sobre la distribución de subsidios al transporte, sin embargo la funcionaria esquivó la polémica y echó la culpa a Nación. Es así como manifestó. "En principio lo que creo que no tiene que ser una pelea entre en provincias, creo que hay un falso dilema cuando la confrontación". Además añadió "la mayor parte de los recursos de la copa primaria se los queda la nación y ha ido concentrando cada vez más, sobre todo a partir de este gobierno": En este sentido agregó "lo único que deberíamos hacer es que cada vez más generaciones realmente defiendan un federalismo en los hechos y distribuyan más fondos a todas las provincias". Por esto es que dijo "yo creo que la redistribución debería ser en función de condiciones de la provincia, la población, esquema de transporte, porque cada provincia tiene un esquema distinto. Hay lugares en el país que no tiene transporte público ,hay otros lugares que si. La Argentina es muy diversa, pero lo que sí creo que este no puede ser una pelea entre provincias".

Fue Marcelo Orrego quien presentó a la funcionaria visitante. Desde ahí Vidal agradeció el cálido recibimiento por parte de todos. La diputada nacional de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) manifestó que durante los próximos 3 días hará diversas actividades en San Juan. Ella aclaró que piensa que es necesario conocer cada rincón del país para generar una buena representación de Argentina en la Cámara Baja. "Estás recorridas tienen que ver con conocer a cada una de las provincias del país desde su perfil productivo, entiendo que cada uno tiene su potencial y tenemos que entender entre todos los que formamos Juntos por el Cambio qué obstáculos hay que remover para que ese potencial pueda desarrollarse plenamente" comenzó la funcionaria nacional.

Posteriormente, la diputada nacional manifestó parte de su agenda: "mi visita tiene un perfil muy productivo y estuvimos en una calera de Sarmiento y también el parque solar (del mismo departamento). Mañana seguramente visitaremos un diferimiento de producción de aceite de oliva, una bodega, también un emprendimiento de producción de cebolla y ajo que San Juan es uno de los principales productores de ese producto. Vamos a también a reunirnos con mujeres sanjuaninas, con jóvenes sanjuaninos. Y no voy a porder no de pasar por la casa natal de Sarmiento como seguramente todos los argentinos que vienen a San Juan hacen". No dejo de señalar que "estaré con referentes de Frente por el cambio y ayudarlo en todo lo que esté a mi alcance como diputada nacional. y tenemos mucho trabajo para hacer porque después de esta gira uno se lleva trabajo para seguir haciendo".

De este modo, Vidal aclaró que su gira "no tiene que ver con ninguna candidatura, pienso que la gente nos votó hace hace 4 o 5 meses, decidió y nos dieron trabajo y es nuestra responsabilidad". Luego de ello sentenció "para mí la mejor manera de representar es estando en el lugar donde estan aquellos a quienes representamos". Es así como recordó "cuándo fui gobernadora de la provincia de Buenos Aires me levantaba todos los días y empezar mi trabajo desde las calles". Así, la referente del PRO manifestó "las discusiones de candidaturas se definirán en marzo del año que viene mientras tanto hay otros problemas que nos preocupan más a los argentinos como la inflación, como la falta de trabajo para sus hijos ,tantas cosas que tenemos que resolver. Hoy las candidaturas no son prioridad".

Cuando le consultaron sobre las industrias, la funcionaria recordó algo que le dijo el dueño de una calera "Enrique, el dueño de una calera que nos recibió me dijo 'si me dieran una estrella por cada crisis a la que sobreviví Argentina tendría una bandera llena de estrellas' él es una persona que da trabajo a más de 175 personas y pelea contra las cargas laborales, contra la inflación y contra cada una de las crisis que a lo largo de las distintas épocas hemos tenido y se pone al hombro a su manera a San Juan y a la Argentina y creo que todos tenemos que hacer". De ese modo Vidal enfatizó "tenemos un compromiso electoral para cumplir en los próximos cuatro años en el Congreso de no avalar aumentos de impuestos, porqué sentimos que la presión tributaria en Argentina está en el límite. Es una de las más altas de la región y no podemos seguir pidiéndole siempre al que trabaja". En sus palabras definió que este no es un Estado austero sino que "sigue decidiendo gastos que no son urgentes ni necesarios".

Sobre la problemática que afecta a San Juan, es decir la crisis hídrica, "conocí en el congreso a la problemática hídrica de San Juan con el trabajo que Marcelo (Orrego) viene haciendo en el congreso Nacional con Susana (Laciar). Ellos me transmitieron la problemática de emergencia, de hecho han presentado un proyecto de emergencia hídrica con una propuesta concreta de sondeo para ayudar estratégicamente los sectores perjudicados y para termine de hacer obras de infraestructura que son necesarias". Para enfatizar dijo "soy absolutamente consciente de lo grave es que esto para San Juan y qué es urgente la necesidad de consensuar entre todas las fases políticas, de que en el mediano y largo plazo los sanjuaninos no van a vivir en emergencia".