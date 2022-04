Vidal sobre la medidas contra la inflación: 'No resuelven el problema de fondo'

La diputada nacional de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, se encuentra en la provincia con una nutrida agenda que durará tres días. Este lunes en conferencia de prensa, la referente se expresó con duras palabras sobre la 'guerra contra la inflación' que lleva adelante el Gobierno nacional. "Se tomaron medidas que no resuelven el problema de fondo", remarcó.

"Las medidas ya demostraron su fracaso: esto de volver al control de precios, es volver a una instancia que fracasó el año pasado cuando cerramos con 51% de inflación", recordó Vidal. Asimismo, la diputada enfatizó que el país "tiene más de un 40% de inflación promedio, por lo que tampoco se soluciona con más impuestos, o retenciones a la soja, no es el camino".

Sobre las medidas anunciadas por Alberto Fernández, Vidal resaltó que "desde el Congreso reclamamos que el tema se trate ahí, que tiene la facultada para decidir", "La inflación no es producto de la guerra, es producto de la emisión descontrolada de este gobierno; en marzo vamos a tener una inflación del 5%. No hay programa económico que resuelva esto", explicó.

En otro orden de cosas, la diputada nacional se pronunció sobre la eliminación de las PASO en San Juan y mostró su apoyo a la decisión de JXC. "Las reglas del juego electoral no se modifican de un día para el otro sin consenso, sin hablar previamente con las fuerzas políticas", argumentó. "Cuando se trata de reglas electorales, todas las fuerzas políticas merecen ser parte de esa discusión, y no votar una ley con artículos que no pudieron ser debidamente revisados", continuó.

Consultada sobre un posible lanzamiento de su candidatura, Vidal aclaró que "mi gira no tiene que ver con eso, la gente nos votó hace cinco meses y nuestra responsabilidad hacerlo bien". "Entiendo que la mejor manera de trabajar es en la calle, asistiendo a un hospital, a la casa de un vecino, a una escuela. Las candidaturas se definirán en marzo del año que viene, mientras hay otros problemas que preocupan más a los argentinos, como la falta de trabajo", cerró.