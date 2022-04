Rubén García y la foto con Uñac: 'Tenemos que reconstruir el justicialismo'

El justicialismo en San Juan tiene un gran desafío por delante de cara a las elecciones generales del 2023. El contexto se torna complejo con la separación del bloque giojista en la Cámara de Diputados de la provincia, desde la intendencia de Rawson apuestan a que habrá un momento para el diálogo en pos de trabajar juntos por el peronismo.

"Tenemos que reconstruir el justicialismo", dijo el intendente de Rawson, Rubén García, esta mañana en Banda Ancha. El jefe comunal ratificó sus intenciones de renovar su mandato, a la vez que señaló como su predilecto a Sergio Uñac para continuar dirigiendo los destinos de la provincia, “me gustaría que fuera Uñac, eso lo tengo perfectamente claro”, enfatizó.

En este sentido agrego que llegado el momento, no se pondrá en juego lo construido por una disidencia. “Va a llegar el momento del dialogo y vamos a poder trabajar todos juntos en pos del peronismo, en pos de la provincia y en pos d la nación”, expresó.

En cuanto a su candidatura para el 2023, dijo que hay muchos aspirantes legítimos a ocupar la intendencia, aunque aseguró que si el espacio político se dispersa no va a ser de nadie. “Tengo la intención de reelegirme, no te quepa la menor duda, yo me manifesté el año pasado que voy por una reelección, voy a trabajar para eso, la gente dirá”, dijo y agregó, “dentro de esta reelección que planteo, tenemos que ser maduros a la hora de estar en la política por que no se trata de un unipersonal, se trata de 130 mil habitantes por los cuales hay que trabajar”, finalizó.