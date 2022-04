El presidente Fernández encabezó el acto del Día de la Memoria y condenó la Dictadura

El presidente Alberto Fernández encabezó un acto por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El acto se llevó a cabo en el Centro Cultural de la Ciencia. Allí participaron referentes de lucha por los derechos humanos. Durante el discurso, el mandatario condenó a los hechos sucedidos durante la dictadura.

En este acto, fue acompañado por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, y la presidenta de Conicet, Ana María Franchi. Por un lado, el jefe del Ejecutivo Nacional, realizó un reconocimiento a aquellos miembros del organismo que fueron cesanteados, exonerados o dados de baja, y debieron exiliarse del país.

Del mismo modo, Fernández señaló: "Recuerdo aquel momento. Jamás pensé que la dictadura iba a tener tal nivel de brutalidad. Nunca habíamos visto la impudicia con la que actuó aquella dictadura, nos encontramos con la peor tragedia que vivió la Argentina". En consonancia con ello sostuvo: "A la dictadura no le importaba nada, si eran trabajadores los mataban, si eran militantes los mataban, si eran empresarios les robaban y torturaban".

En su discurso sentenció "Ellos fueron los inmorales que tomaron el poder e hicieron desapreciar a 30 mil argentinos, mataron a miles, exiliaron a miles, torturaron a miles, y nunca debemos olvidarlo. Todavía, pese a tanto dolor, algunos negacionistas dicen eso no pasó... vergüenza deberían tener, asco me da lo que dicen".

El mandatario nacional destacó: "Cada 24 de marzo la Argentina se une para repudiar lo que ocurrió aquel día, allí no hay diferencias. Todos sabemos que hubo un 24 de marzo que persiguió, mató, despareció y postergó a la Argentina como nunca había pasado". Al mismo tiempo, soslayó: "Tenemos la suerte de ser uno de los pocos países que condenó genocidas, que murieron en la cárcel como correspondía. No es consuelo, pero es una tranquilidad que como sociedad no nos hicimos los distraídos".

En sus palabras no dejó de hablas de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: "Nunca olvidar, no es venganza, se trata de tener memoria para no repetir experiencias. Esa experiencia maldita se llevó a quienes soñaban con una sociedad más libre y más igualitaria. Lo único que debemos recordar a las madres y esas abuelas, ellas se plantaron frente a los dictadores, tuvieron el coraje que no tuvieron millones de argentinos, y eso tiene un valor incalculable".