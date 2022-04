Noelia Tortarolo: ‘Más que apresurar el 2023 hay que apresurar la unidad’

El pasado miércoles estuvo por Banda Ancha la presidenta del Concejo Deliberante de Chimbas, Noelia Tortarolo quien se refirió a las notables diferencias que se ven en el Frente de Todos a nivel nacional. ‘Más que apresurar el 2023 hay que apresurar la unidad’, sostuvo la joven dirigente al respecto.

Luego la gramajista amplió su opinión acera de estos cortocircuitos dentro del frente señalando que, si se propuso un frente todos juntos, se debe continuar juntos y ‘no darles más división a los argentinos en cuestiones de opiniones’.

‘Como dirigentes tenemos que ser concretos es ir en el mismo camino, en la misma dirección. Hay que agotar las instancias de diálogo y más los que ostentan mayores cargos’, expresó Tortarolo quien cerró el tema afirmando respetar la postura de mantener visibles las diferencias, pero no compartirlas.

Consultada la chimbera sobre la figura de Cristina Fernández de Kirchner, manifestó admirarla mucho porque a las mujeres que trabajan en política las hizo sentir importantes y porque es una referente en la actualidad, como lo fue Evita en su tiempo. ‘Es una estadista, muy inteligente que tiene conducción y fortaleza por lo que le paso y llevó las riendas del país en tiempos duros para ella desde lo personal, y eso no fue nada fácil’, sostuvo.

Acerca de una hipotética candidatura de Alberto Fernández para 2023, la dirigente del Frente de Todos aseguró que su responsabilidad es hasta el 10 de diciembre del próximo año, y que de ahí se verá. ‘Ninguno de nosotros sabe dónde estará después del 10 de diciembre del 2023, si hay una reelección del presidente esperemos que sean en unidad, con todo el frente, después cada uno genera su espacio político y es normal en los dirigentes’, dijo.

Acerca del ámbito local, Tortarolo le dio pulgar arriba a la decisión del bloquismo de participar como partido en las elecciones del año próximo. ‘No lo veo como batalla. Me parece bien que el bloquismo legitime, es sano que cada partido político, aunque estén en frentes, legitimen. Quienes deciden es la gente, si obviamente los chimberos ven que el bloquismo tienen que conducir no me parece mal, es saludable para todo partido político, es saludable que todos legitimen en las elecciones con la gente porque para eso uno trabaja’, opinó.