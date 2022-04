Un partido del Frente de Todos presentó una cautelar por las PASO

Federico Agüero, quien es apoderado de Partido del Trabajo y del Pueblo estuvo en comunicación con Banda Ancha y mencionó que presentaron una medida cautelar para que siga vigente las PASO.

De este modo, el dirigente indicó “Nosotros hicimos dos presentaciones. Una hace 2 semanas que fue admitida y la hicimos entendiendo que había una medida cautelar vigente y por lo tanto no la pedimos”. Dicho esto, aludió “a los pocos días nos enteramos que la medida cautelar había sido suspendida por el juez Juan Luis Pico que estaba subrogante. Entonces no la presentamos cuándo nos enteramos que se suspendió nos e hace 2 días y ya fue admitida la presentación no está resuelto aún por la jueza correspondiente, pero entendemos que ha tomado en sus manos la presentación”.

Lo que piden desde el Partido del Trabajo y del Pueblo es que haya una acción inmediata hasta que se resuelva el fondo de la cuestión “porque hoy en este momento no hay una legislación que determine cómo van hacer las internas de los frentes. Por lo tanto, hasta que no se presente algo, una propuesta concreta debe estar por lo menos vigente la posibilidad de las PASO en los frentes hasta que se resuelva” explicó Agüero.

El dirigente confesó “nosotros siempre hemos tenido observaciones y críticas en la ley de las PASO y entendemos que fue un avance, no es perfecta pero siempre intentamos mejorar y no retroceder”. También indicó “necesitamos que cada vez haya mayor participación de los ciudadanos en las elecciones y no creo que sea un argumento los problemas económicos”.

“En primer lugar estuvimos en contacto con el proyecto de Horacio Quiroga y nos parece muy interesante porque elimina un aspecto que nosotros criticamos en las PASO” mencionó. Luego dijo que esto se basa en el piso restrictivo del 1,5 por ciento para participar en la elección general “más allá de eso qué es un proyecto, entendemos que esto tiene que surgir de un acuerdo y que no sea transitorio o de imposición por una mayoría” aclaró.

“Somos parte de enfrente electoral qué está gobernando, pero también hemos sido mucho tiempo oposición por eso creemos que una regla tiene que ser consensuada” sentenció Agüero. Luego añadió que ya hay un clima electoral no solamente no enfrente opositor sino también en el oficialismo “por eso diría que debemos buscar un sistema para que se expresen todas las diversidades y no que haya un cierre, sino que debe abrirse. Lo pienso desde el frente que nosotros pertenecemos” concluyó.