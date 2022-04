Uñac: 'Hacer memoria implica no cometer los mismos errores que nos costaron caro'

Como cada 24 de marzo este jueves se conmemora el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia en toda la República Argentina. El objetivo de esta jornada es, en parte, recordar a las víctimas de la dictadura militar y luchar para que el país nunca viva algo similar. Debido a esto, la máxima autoridad sanjuanina reflexionó y manifestó que el ejercicio de hacer memoria "no cometer los mismos errores que nos costaron tan caro'

Sergio Uñac, gobernador de San Juan, participó de un acto conmemorativo en el edificio donde se encontraba la Legislatura hace varios años atrás. Desde este lugar el mandatario provincial manifestó que quienes integran la República Argentina deben ser conscientes de que nunca se debe permitir que se repita algo tan grave como un gobierno de facto.

"Estamos los tres poderes del Estado acá, tratando de establecer que la independencia de poder es una realidad pero la indiferencia de poderes es un camino que no es bueno. Somos parte de la democracia argentina, de este modelo de gobierno que la sociedad argentina ha decidido abrazar. A partir de ahí me parece que el ejercicio de la memoria implica no volver a cometer los errores que nos costaron caro a la República", manifestó.

Posteriormente Uñac siguió en la misma línea e invitó a todos a tener una memoria activa. Permanentemente hacer el ejercicio de pensar que fue lo que se hizo anteriormente para no volver a tomar decisiones que dividan a la sociedad sanjuanina y argentina.

"Es tener memoria activa, mirando las cosas que hicimos y que no se debían hacer porque en definitiva nos dividieron como sociedad en una idea alocada de pretender que aniquilar las libertades era hacer pensar a todos de la misma manera. Las sociedades tienen un ejercicio del pensamiento, de las libertades con cumplimiento de obligaciones porque es parte de la democracia. Lo importante es que hemos abrazado este sistema desde 1983 hasta la fecha de manera ininterrumpida", declaró.

Roberto Gattoni, vicegobernador

Otra autoridad que participó de este acto conmemorativo fue Roberto Gattoni, vicegobernador de San Juan, el cuál señaló que constantemente en San Juan se trabaja por los Derechos Humanos. Esto se debe a que existe una comisión que participa activamente en la Mesa Provincial de los Derechos Humanos.

"Estas tres consignas de Memoria, Verdad y Justicia permanentemente hay que ponerlas en valor. Nosotros propiciamos que valores sociales básicos como la tolerancia, pluralidad de ideas, el respetar los pensamientos distintos y la democracia como única forma de gobierno, son valores que se exhiben en días como estos con mucho dolor por las víctimas de la dictadura militar, para que esto en Argentina no suceda nunca más. Nosotros trabajamos permanentemente para ello", sentenció.