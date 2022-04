Alberto Fernández convocó al diálogo para resolver el problema de la inflación

Este martes, el presidente Alberto Fernández encabezó el relanzamiento del Consejo Económico y Social y sostuvo que el principal problema de la Argentina es la inflación. En este sentido, pidió una oportunidad para el dialogo con los diferentes sectores del país, en busca de solucionar este grave flagelo social.

‘Controlar la inflación en gran medida es problema nuestro porque, si bien, se complica por el escenario internacional, de los 50 puntos de inflación que la Argentina ha tenido, solo 10 son por la guerra’, manifestó.

Luego, pidió ‘hacer una suerte de terapia de grupo y encontrar una solución en conjunto. Una oportunidad al diálogo. Argentina, démonos una vez la oportunidad al dialogo para ver si podemos construir algo nuevo o distinto. Argentina tiene urgencias y debe resolverlas’.

De este modo, el eje del discurso del Presidente giró en torno a un mensaje de no ajuste, redistribución del ingreso y apeló a bajar los niveles de especulación para contener la escalada de precios. ‘Siento que vamos el camino correcto, en materia económica ya tenemos un modelo que hemos sometido al Congreso, que no ocultamos. Ya sabemos dónde queremos ir, que es lo que tenemos que hacer’, indicó.

‘No esperen de nosotros ni ajustes, ni retracción de la económica, esperen que sigamos creyendo y creciendo’, manifestó.

No obstante, el Jefe de estado reconoció que ‘logramos que la producción crezca, pero no logramos todavía que la distribución sea más justa y eso es porque la inflación mete la cola y tenemos que trabajar en eso. No es un problema de un presidente, es un problema de una sociedad que puede recuperarse y tiene todas las condiciones’, manifestó.

En cuanto a la agenda del Consejo Económico y Social, vale mencionar que también pasará por la provincia de San Juan, inspirado en la modalidad del Acuerdo San Juan, para conformar comisiones sectoriales e ir sacando conclusiones de cada una de ellas.

Además de los temas económicos, Fernández, hizo un balance de lo que dejó la pandemia en materia de salud y economía. Luego, planteó la necesidad de trabajar en la conformación de un país más federal con oportunidades en todas las regiones. Y también, puso como objetivo prestar atención a la problemática del cambio climático, la igualdad de género y las relaciones internacionales.