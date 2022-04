Tolosa Paz en Banda Ancha: 'Estamos saliendo del punto de máxima tensión interna'

Victoria Tolosa Paz visitó San Juan este miércoles y en el medio de su visita, la dirigente del Frente de Todos (FDT) pasó por los estudios de Canal 13. En una entrevista exclusiva en Banda Ancha afirmó que el espacio al que pertenece está saliendo del punto de máxima tensión interna. La diputada nacional aseguró que, con el acuerdo con el fondo ya aprobado, la tarea del frente es consensuar una agenda de cómo seguir tras en el pago al FMI.

La legisladora reconoció que en el FDT existió ‘una no mirada conjunta de cómo se debía salir de la deuda’. Luego señaló que ‘lo que tiene que empezar a pasar son miradas de acuerdos sobres los temas que tenemos que resolver, porque somos gobierno, y porque tenemos leyes muy importantes que trabajar en el parlamento nacional en el que nos encontrarán con más acuerdos que desacuerdos’, sostuvo.

La diputada recordó que el FDT logró el acompañamiento de 78 diputados de los 118 en total. ‘Hubo una vocación de acompañar al presiente, de acompañar al acuerdo porque entendíamos que la única alternativa era el default, y queríamos evitar un daño mayor para nosotros’, manifestó.

Tolosa Paz indicó que para la reconstrucción de la Argentina en el año y medio que le queda al gobierno de gestión, es necesario acordar con los sectores que conducen la vicepresidenta Cristina Fernández y su hijo Máximo Kirchner.

La legisladora afirmó que ahora la tarea del FDT, con el acuerdo con el FMI ya aprobado, será ‘ponerse de acuerdo en cómo en estos cuatro años y medio, que es el tiempo que nos tomamos para devolverle al fondo lo que Mauricio Macri tomó de deuda, construimos hacia adentro del frente una agenda de qué queremos hacer’. Además, señaló la necesidad de salir a buscar los votos de la oposición, puesto que son necesarios para avanzar en los consensos en Diputados y el Senado.

‘Ya no basta con la voluntad política de llevar adelante una ley, sino que necesitamos que el frente esté compacto, y al mismo tiempo buscar alianzas por fuera. Es un ejercicio que nos hará bien en la etapa que queremos de reconstruir la Argentina en consensos constantes que nos permitan poner lo importante por sobre lo secundario’, expresó la dirigente del oficialismo.

Por otro lado, cuando fue consultada sobre el reclamo de las provincias en la distribución desigual de subsidios, Tolosa lamentó que la oposición hiciera fracasar la aprobación de la Ley de Presupuesto 2022. El proyecto derribado contemplaba una distribución de partidas, y apoyo muy fuerte en miles de millones de pesos al interior.

La legisladora nacional aseguró: ‘en la etapa que viene se mirará cuánto le cuesta el transporte a un sanjuanino, a un porteño o un bonaerense, y qué pone cada gobierno para aliviar el bolsillo de los trabajadores’.

Acto seguido, Tolosa explicó que el gobierno quiere lograr un equilibro, mediante el cual, las cuentas de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sean realmente autónomas en el manejo de su propio transporte interurbano, como así de otros subsidios como la tarifa eléctrica. ‘La discusión trasciendo los colores políticos, es como el Estado Nacional empieza a subsidiar toda la Argentina, y no solo el AMBA', advirtió.

‘Estamos acostumbrados que en la región del AMBA tengan un régimen subsidiado por todos los argentinos, incluso en sectores donde no se necesita el subsidio. Es un compromiso que asumimos con nuestra ciudadanía. No podemos seguir invirtiendo en subsidios con estos niveles de desigualdad, en donde a San Juan no la subsidiamos y a la provincia de Buenos Aires y el AMBA subsidiamos a los sectores que no necesitan y que tienen gran capacidad contributiva’, sostuvo la diputada.

Acerca de la respuesta de María Eugenia Vidal a Canal 13 sobre las desigualdades en los subsidios al transporte público de pasajeros, en la cual la dirigente del PRO aseguró que el enfoque es incorrecto y que no hay que confrontar a las provincias con la Ciudad Autónoma, sino con el Estado Nacional, Tolosa salió al cruce. ‘Cuando fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires ella hizo un acuerdo con el gobierno de Macri en donde liberó al Estado Nacional del pago del subsidio del transporte y se lo cargó íntegramente a la provincia (de Buenos Aires). Por eso la provincia desde su gestión subsidia el transporte con las arcas provinciales. O sea que cuando estaba de un lado del Riachuelo opinaba una cosa y ahora que está del otro, ya no. Con un presidente de un mismo partido político piensa otra cosa', disparó.

Tolosa Paz expresó que ‘Alberto seguramente va a ser un jugador que va a ir en busca de la reelección’. La diputada recordó que el propio presidente dijo que si el en este tiempo logra cumplir algunos de los objetivos que tiene muy presentes que son combatir la inflación de verdad y empezar a resolver ese problema, pasamos ese escollo muy tremendo y quedan todavía más de 18 meses por delante.

Por último, la legisladora del Frente de Todos señaló que para que el presidente sea candidato a en 2023 ‘tiene que trabajar en este tiempo para reflejar dos años de mandato sin pandemia, que le permita al pueblo argentino sentir que vinimos a hacer, y después claramente el pueblo vía PASO decidirá’.