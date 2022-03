Alberto 2023: ‘La gente no está pensando en eso, quiere que resolvamos los problemas’

En su paso por Banda Ancha, el dirigente del Movimiento Evita, Fernando ‘Chino’ Navarro sostuvo acerca de los políticos que avizoran o colocan candidatos faltando más de un año, que ‘la gente no está pensando en eso, quieren que les resolvamos los problemas’.

Consultado acerca de la posibilidad de que Alberto Fernández vaya por la relección en 2023, el secretario de Relaciones Parlamentarias afirmó que si bien falta poco tiempo, a él le parece muy lejano. ‘El objetivo es la votación en diputados del acuerdo con el fondo’, afirmó Navarro, quien luego señaló que ahora es menester por parte del oficialismo colaborar con Masa y Germán Martínez para obtener la mayoría en la cámara baja, para luego hacer lo mismo en el Senado.

‘No me molesta la reelección, pero tienen que ver con un vecino de San Juan que tiene una pequeña unidad productiva en un departamento y problemas de agua o de crédito no está pensando en quien se presenta y quién no. Mismo caso para los que tienen un comercio y no pueden llegar sus estanterías porque la inflación no les permite hacerse con un stock de mercadería’, precisó.

Navarro aseguró que no descalifica a los que dicen que Fernández tiene que ser presidente, y que inclusive lo respeta, pero que en su caso no le entra en la cabeza. ‘Es como pensar vamos a pensar la final del mundo en Qatar y todavía no jugamos la primera ronda. Nos gusta jugar la final cuando aún no pasamos la primera ronda’.