Exclusivo: el alcalde chileno insiste en que Macri frenó Agua Negra por política

No caben dudas que la realización del Túnel de Agua Negra sería una medida que beneficiaría considerablemente tanto a San Juan como a Vicuña. Justamente la máxima autoridad de esta comuna chilena volvió a asegurar cuál sería uno de los motivos. En comunicación con Canal 13 el alcalde insistió en que fue el ex presidente Macri quien le bajó el pulgar al proyecto, para no beneficiar a la oposición apoyando a San Juan.

Rafael Vera Castillo, actual alcalde de Vicuña, se refirió al freno que se le viene imponiendo a la obra del Túnel de Agua Negra. Acerca de esta situación, el entrevistado comentó que hace algunos días estuvo visitando San Juan. Durante su estadía mantuvo reuniones con Sergio Uñac y distintas autoridades de la UNSJ. En ese contexto fue consultado por las razones de la no realización del proyecto y su respuesta, señalando a Macri, causó sorpresa. Este viernes volvió a insistir con esta acusación.

"Uno no puede saber lo que esta pensando una autoridad de las características del ex presidente de Argentina, pero la verdad es que lo que se comentó en su minuto es que él no iba a dar el triunfo a la oposición, sacando el Túnel de Agua Negra. Prefería invertir los recursos en un gobierno que lo estaba apoyándolo a él como es Mendoza. Ese tipo de acciones me parece repudiable y la verdad el daño que causaron estos dos mandatarios al bajar el Túnel de Agua Negra ha sido importantísimo", expresó.

Seguidamente Vera Castillo recordó que Macri utilizó su gran amistad con Piñera, quien estaba en el poder en Chile en ese momento, para tirar abajo la construcción del túnel. Acerca de esto el alcalde de Vicuña recordó que el propio ex mandatario chileno en su primera gestión no sólo le había dado luz verde a la obra sino también había trabajado para que progresara.

"Entre cuatro paredes se bajó un proyecto que es tan importante para San Juan como para Coquimbo, que fue esta conversación que tuvieron los dos presidentes que no es desconocido para nadie que son amigos y tienen buena comunicación. Se congeló la posibilidad de seguir avanzando con el Túnel de Agua Negra", sentenció.