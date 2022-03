Uñac viaja a la asunción de Boric con la ilusión de reactivar Agua Negra

Sergio Uñac confirmó que el próximo viernes viajará rumbo a Santiago de Chile para participar de la asunción del presidente electo de Chile, Gabriel Boric. El gobernador sanjuanino formará parte de la comitiva del presidente Alberto Fernández y lleva bajo el brazo el objetivo de reactivar la construcción del Túnel de Agua Negra.

‘San Juan y Coquimbo tenemos un proyecto muy particular que debe beneficiar a toda Argentina y Chile y que desde siempre ha tenido algunas dudas en la realización del mismo. Esperemos que esto se pueda avanzar con el presidente electo de Chile’, dijo Uñac este martes en rueda de prensa.

‘Nosotros tenemos acordado que esto beneficiaría a todo el centro de Argentina. El túnel de Agua Negra es mucho más que un túnel que beneficia a San Juan. Primero porque une el puerto de Coquimbo (Chile) con el puerto de Porto Alegre (Brasil). Recorre todo el centro argentino donde está un gran porcentaje de la producción de nuestro país y esto podría salir al mercado asiático vía túnel de Agua Negra’, destacó el mandatario.

Uñac también se refirió a las declaraciones del alcalde de Vicuña, Rafael Vera Castilla en Canal 13. El funcionario chileno, dijo que el ex presidente argentino, Mauricio Macri, y su par chileno, Piñera, acordaron no avanzar en la concreción del túnel. ‘Lo que se comentó en su minuto es que Macri dijo que no iba a dar el triunfo a la oposición sacando el Túnel de Agua Negra. Prefería invertir los recursos en un gobierno que lo estaba apoyando a él como es Mendoza’, afirmó el pasado 4 de marzo en Banda Ancha.

En este sentido, Uñac señaló: 'El alcalde de Vicuña es un amigo y hemos puesto al túnel como eje de su gestión municipal y mi gestión provincial. Y creo que lo que dice tiene asidero real’.

Luego, el Gobernador manifestó que espera que el cambio de gestión en Chile ayude a reactivar la construcción del ansiado túnel binacional. ‘Esto tiene muchos años de estudio. Desde el 2003 a la fecha se han hecho estudios de ingeniería, geología, las mejores consultoras del mundo que trabajan en la realización de proyectos de túneles están trabajando en este proyecto. Por ahí en Chile, en la presidencia de Piñera, se expresaba que la idea de buscar alternativas, pero era para dilatar la realización del único proyecto que tiene principio y finalización que es Agua Negra. Nosotros decimos que, si esto tenia financiamiento y había un proceso licitatorio disparado, deberíamos retomarlo’, dijo.

Además, el Gobernador destacó que la Provincia continúa trabajando en la consolidación del paso, con la pavimentación de los tramos anteriores hasta casi el mismo límite.

Por último, Uñac manifestó que el centralismo político tanto de Chile como de Argentina influyó en el freno al proyecto. ‘Por ahí se piensa que el centro de Chile y el puerto de nuestro país es el principio y el fin de un país. Y no es así. No importan los colores políticos. Cuando esto lo convertimos en política de estado debemos trabajar para poderlo concretar’, finalizó.