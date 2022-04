Para la oposición la boleta única sería un gran avance para la sociedad

Durante la mañana de este viernes 1 de abril el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, dio su mensaje anual desde la Legislatura, con la Apertura de Sesiones. En ese marco hizo una gran serie de anuncios acerca de lo que se viene para la provincia en este 2022.

El presidente del Bloque Actuar, Gustavo Usín, estuvo presente en el acto y manifestó que en líneas generales destacó el llamado al diálogo por parte del gobernador, del cual añadió, 'creo que encontrarnos en lugares comunes sería muy bueno para los sanjuaninos, sobre todo el llamado al diálogo para discutir el nuevo sistema electoral en la Cámara de Diputados para la provincia de San Juan'.

Usín entendió que la Cámara de Diputados va a consensuar y ponerse de acuerdo en este nuevo sistema electoral, por lo que resaltó, 'nosotros tenemos propuesto un sistema novedoso que es la boleta única para San Juan, la cual sería un gran avance, y nos daría la posibilidad de desistir de la presentación judicial', aseguró el diputado.

El gobernador Sergio Uñac en su discurso se vio muy enfocado en resolver problemas de salud que se vieron perjudicados con estos dos años de pandemia. Anunció innumerables obras en todos los departamentos y en este sentido Usín expresó, 'creemos que eso es muy bueno, como también rescatar y destacar la construcción de viviendas sobre todo luego del terremoto , del cual todavía hay un déficit habitacional, sumado al colapso que generó, todo lo que sea anuncie de ese tipo será bienvenido'.

Por otro lado, el diputado no dejó pasar que el gobernador solo hizo mención de la crisis hídrica y no dio una solución temprana, 'me hubiese gustado que se lleve mas certidumbre al sector productivo y a las comunidades en general de como se va a abordar la crisis hídrica, si bien se hizo mención, se reconoció que existe, pero ¿ qué plan tenemos para abordarlo ?', concluyó.