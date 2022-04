El reencuentro de Uñac y Gioja: 'Nos falta diálogo', reconoció Allende

El pasado fin de semana, un retiro espiritual logró lo que parecía muy difícil en tiempos turbulentos para la coalición de gobierno en la provincia de San Juan, el gobernador Sergio Uñac y el diputado nacional José Luis Gioja volvieron a encontrarse. Se trató de un encuentro organizado por la Comisión de Justicia y Paz con el objetivo de lograr una instancia de pluralidad entre distintos sectores de la sociedad como diputados y senadores provinciales y nacionales, sindicatos, referentes políticos y líderes sociales.

El diputado nacional por el Partido Justicialista, Walberto Allende, pasó esta mañana por Banda Ancha y dijo “a este encuentro hay que darle la trascendencia que tiene, es un saludo como corresponde, más allá de la trascendencia política que se le pretende dar”.

Aunque destacó el valor del retiro, “me parece que es uno de los encuentros más importantes de los últimos realizados, es un momento importante de reflexión de la situación actual que está padeciendo el mundo, por supuesto la Argentina y no esta ajeno San Juan”, manifestó el entrevistado.

Para el diputado, la iniciativa representa un mansaje de unidad, de búsqueda de diálogo y consensos que nunca se deben perder. Dijo además que al espacio político le falta diálogo, “las diferencia políticas no hay que dirimirlas en los medios”, señaló.

Rememoró una conocida frase de Juan Domingo Perón sobre las peleas dentro del peronismo: “no nos estamos peleando, nos estamos reproduciendo”, dijo, a lo que agregó, “a mí me parece que con la situación actual no nos estaos reproduciendo, no me parece. Además la gente esta expectante de esto, que debe estar expectante en otras cosas y no en nosotros en el tono que se está llevando. Somos responsables del gobierno, tenemos que cuidar la gobernabilidad”, finalizó.