Adámoli: "El bloquismo tiene que tener candidatos propios”

Con el ojo puesto en las elecciones 2023, los referentes políticos muestran sus aspiraciones para posicionase en el escenario electoral. Este miércoles la vicepresidenta del Partido Bloquista, Laura Adámoli, pasó por Banda Ancha y manifestó su deseo de que el partido de la estrella tenga candidatos propios.

“Yo creo firmemente que esta vez, el bloquismo si o si debe tener candidatos propios, sino es seguir estando mezclados”, expresó. Sin embargo, dijo que no es una pretensión personal, sino que es algo se escucha frecuentemente en el partido, “te van a contar las costilla, que las cuenten, si son pocas son pocas”.

Espera además que el espacio tenga un candidato a gobernador, “nosotros podemos llegar a tener candidato a gobernador, seguramente, no creo que para el 2023, pero en todos los departamentos vamos a tener”.

Destacó el rol de las mujeres que trabajan con ímpetu por el bloquismo, “el otro día fuimos al acto de la mujer bloquista el día viernes, un entusiasmo que no hay que desperdiciar porque tampoco se puede seguir mucho tiempo así”.

En relación a la situación actual, diferenció la gestión del gobernador Sergio Uñac de la del presidente Alberto Fernández. “El gobernador es del Partido Justicialista y gobierna bien, pero no me digas que el presidente gobierna bien porque a mí no me gusta”, dijo.

A lo que agregó “las mujeres vamos al supermercado y nos damos cuenta lo que pasa. Está bien no se dieron las condiciones para tener un buen gobierno, pero podrían haber sido mejores y más prolijos”, finalizó.