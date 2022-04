Cristina lapidaria: 'La banda y el bastón no significa que te den el poder'

Este miércoles, habló la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la inauguración oficial de las sesiones de la Eurolat, las que este año tendrán como sede nuestro país. Allí tuvo una frase lapidaria en medio de la interna que está manteniendo con el presidente Alberto Fernández. ‘Que te pongan una banda y te den un bastón no es poder’, afirmó.

La expectativa por el discurso giró en torno a las definiciones políticas y económicas en su exposición ante legisladores de Latinoamérica y Europa. En ese contexto, la sesión de apertura de la decimocuarta sesión plenaria de Eurolat arrancó este miércoles a las 12 en el Auditorio Nacional ‘La Ballena Azul’ del Centro Cultural Kirchner, en el centro porteño. Allí Cristina Fernández de Kirchner dio la bienvenida a más de 100 legisladores de Europa y Latinoamérica: ‘La última vez que estuve acá fue en la inauguración de este proyecto, allá en 2006 cuando comenzó la Eurolat’, dijo en el comienzo de su intervención.

En su discurso Cristina Kirchner apuntó contra las ‘desigualdades del mercado’ acentuadas por la pandemia y cuestionó la ‘falta de acción de la política’ como así también el poder y la idea de ‘méritos’ que impone el modelo neoliberal. Ante un auditorio repleto, la vicepresidenta dejó varias frases relacionadas con la actualidad de la gestión del Gobierno nacional. ‘La pandemia no hizo más que acentuar la desigualdad, reinstauró la idea de Estado y su rol’, expresó.

En relación al rol de la política en el marco de la pandemia, la Presidenta del Senado de la Nación advirtió que ‘la falta de toma de decisiones políticas también son un problema’, y planteó la necesidad de pensar ‘qué tipo de Estado necesitamos, que tipo de ingeniería y arquitectura social se precisa para llevar a cabo este proceso’ de salida en el cual se encuentra Argentina.

En la misma dirección, indicó que ‘las desigualdades no nacen por un orden natural’, sino que son producto ‘de decisiones políticas o de falta de ellas’. Y continuó con críticas a la Justicia y los empresarios. ‘El Poder Judicial muchas veces es cooptado por intereses económicos’, aseguró la titular del Senado. ‘Los poderes económicos nunca son juzgados’, siguió.

‘Cuando las sociedades eligen a sus representantes no juzgan a ninguno de esos poderes. Los juzgan a ustedes que están sentados en las bancas, y mucho, mucho tampoco se puede hacer’, subrayó. Allí dijo la frase más fuerte, en clara alusión a las diferencias que mantiene con el presidente de la Nación Alberto Fernández: ‘Que te pongan una banda y te den un bastón no es poder’, expresó fiel a su estilo, en su habitual cruce de mensajes cada vez que habla o publica una carta. ‘Ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer’, agregó en tono irónico.