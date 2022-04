Mauricio Ibarra: ‘En Rawson se nota el vacío de liderazgo’

Este martes estuvo en Banda Ancha el experimentado dirigente rawsino del Justicialismo local, Mauricio Ibarra, quien aseguró que ‘en Rawson se nota el vacío de liderazgo’, así como también resaltó que hay nuevos dirigentes que están demostrando capacidad para gestionar, cuando fue consultado por la figura de Carlos Munisaga, alguien que sabe lo que es pretender ir por la intendencia del departamento del sur.

‘Hay ausencia de liderazgo naturales, pero faltan pocos meses para que alguien encienda los motores y construya lo que viene’, sostuvo el dirigente del PJ. Luego expresó: ‘No puedo desprenderme de mis sentimientos, pero me parece que los resultados no son los mejores y las construcciones de liderazgo se ve con ausencias porque en Rawson las cosas no se hacen tan bien como se debía haber hecho’.

El rawsino dejo en claro que su intención a la hora de opinar de futuros posibles candidatos de Rawson, es tener una postura de equilibrio. ‘Si se habla de renovación, nuevos criterios, Munisaga es parte de esa nueva generación de dirigentes. Rawson necesita de gente que sepa hacer las cosas’, manifestó.

Acerca de la discusión provincial con intervención de la justicia sobre la eliminación o no de las PASO, Ibarra manifestó: ‘Hay que esperar, porque no hay sistemas diablos y sistemas angelicales. Yo los escucho a todos decir me opongo, y los sistemas electorales no te hacen ganar o perder, porque si tenes diez votos con el sistema PASO o con internas, tenes voluntad de personas. El que tiene votos que se quede tranquilo, y el que no los tiene que se preocupe pero que no se oponga’.

‘Para cambiar la vida de la gente se debe ser trasformador y renovador, y no hacen falta gritos’, dijo sobre la actitud de Cristina Fernández. Luego agregó ‘quiero un peronismo de buenos modales y que produzca renovación. Para 2023 me gustaría que afiancemos las ideas que tenemos, mostrarle a los sanjuaninos que hay un futuro distinto y que hay renovación. Llegó el momento, con vos solo no alcanza’, analizó y opinó el experimentado dirigente del PJ.