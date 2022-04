Silvio Atencio: 'Estoy interesado en ser intendente de Valle Fértil'

El diputado provincial del Bloque Justicialista, Silvio Atencio, pasó por Banda Ancha y adelantó que pretende ser candidato a intendente para su querido departamento, Valle Fértil. "Estoy interesado y tengo la vocación para estar", expresó. También se refirió a la interna suscitada hace algunos meses entre el gobernador Sergio Uñac y el legislador José Luis Gioja.

"Toda mi vida he estado dentro del Justicialismo; lo que se decida dentro del partido y quien esté en mejores condiciones para representar al partido en Valle Fértil que lo haga", sostuvo Atencio. Pero no pudo ocultar sus deseos de estar al frente de la intendencia: "Creo que es el momento, he hecho toda una carrera para llegar a este momento de poder gobernar".

En esta línea el legislador agregó que "vamos a estar trabajando para eso, si bien mi trabajo está acá en Capital, no dejo de ir todas las semanas a Valle Fértil". "Estoy teniendo reuniones con distintos sectores de la población, trato de no perder contacto con la gente", afirmó.

En tanto, Atencio calificó a la interna generada entre Uñac y Gioja como "situaciones personales que son naturales". "Siempre hemos tenidos estas internas, tanto a nivel provincial como nacional. Por eso tengo todas las esperanzas y fe de que puedan ponerse de acuerdo ellos y podamos hacer una buena elección", opinó. "Creo que hay que ser maduros y entender que por encima de cualquier situación personal están los dirigentes", aclaró.

Siguiendo con las próximas elecciones en 2023, el diputado provincial estimó que "no es momento de estar hablando de eso, hay que resolver la situación económica ya". "La gente no llega a fin de mes, la angustia que hay no nos permite pensar en el año que viene", destacó. Y sobre la posibilidad de reeleción de Alberto Fernández, esgrimió que "si quiere volver a ser presidente debe gobernar para todos y resuelva la situación actual".