Alfredo Avelín acordó con Milei y apuntó picante contra quienes lo criticaron

Alfredo Avelín, presidente del partido Cruzada Renovadora, este lunes 25 de marzo habló en Canal 13 San Juan sobre su reunión con Javier Milei en su visita a la provincia de Mendoza y destacó que su frente estará a cargo de la campaña provincial para el candidato a presidente en las Elecciones 2023. Además, salió al cruce por las críticas que recibió.

Al respecto, señaló que su primer contacto con el diputado liberal, Milei, fue hace un mes a través de una llamada telefónica, y aseguró que la charla está cerrada y al igual que su alianza, en tanto y en cuanto, el candidato presidencial respete los tintes políticos de su partido.

‘Quería reunirse con nosotros, estuve con ellos hablando y le dije: “mire Milei, usted es liberal, pero yo no soy liberal, yo vengo del desarrollismo, hay cosas en las que estamos de acuerdo y cosas en las que no estamos de acuerdo, si nos respetamos las banderas estamos bien si no, no perdamos tiempo”, aseguró el histórico militante.

Según expresó Avelín, el candidato porteño, aseguró que respetaran las banderas políticas de la Cruzada Renovadora y que ellos son respetados por la trayectoria de la familia Avelín en la política de San Juan. En este sentido, destacó que desde el partido conducido Alfredo no están de acuerdo con la política de privatizar el Banco Central, pero las banderas de la Cruzada Renovadora no se bajaran.

En este sentido, Avelín conformó que dejados claros los interese de cada uno, Milei dejó a cargo de la Cruzada Renovadora para comenzar a trabajar en San Juan para la candidatura del libertario y señaló que, ‘bajo ese concepto estamos trabajando y vamos a empezar a trabajar porque creemos que realmente una oposición distinta a la de Cambiemos es necesaria para el país’.

‘A partir de eso, nos ha pedido que nos hagamos cargo como Cruzada Renovadora, está ADN, está la Fuerza Liberal, está el partido demócrata, el partido libertario que quieren trabajar en conjunto para la candidatura de Milei’, expresó Alfredo Avelín en Banda Ancha. Y señaló, ‘las banderas nuestras no se bajan y con las banderas que compartimos podemos seguir adelante’.

De otro punto de vista, destacó que recibió fuertes críticas sobre su alianza y afirmó, ‘en el país hay una denigración total de las instituciones, están destruyendo el país, son bandidos, son malas personas. Nos hemos quedado sin salud, sin educación, sin seguridad, sin trabajo’.

Además, el referente salió al cruce por las críticas que ha recibido y dijo: ‘no yo no me he juntado, estoy haciendo acuerdos que permitan tener una opción válida el futuro de la patria a nivel nacional y a nivel provincial. No significa eso que yo baje las banderas’.

Y apuntó, ‘ninguno de esos defendió a don Alfredo Avelín cuando le tiraban basura en la calle. Ninguno de esos defendió cuando lo golpearon en el golpe de estado que hizo José Luís Gioja acá en San Juan, esos son los que tendrían que estar ahora levantando las banderas y decir vamos a trabajar juntos’.

Relación con otros partidos de la oposición sanjuanina:

En otro sentido, destacó que Consenso Ischigualasto y Marcelo Aranciabia debe continuar con su fuerza y señaló, ‘es necesario que continúe con su fuerza junto a los sectores radicales, sectores del PRO, ADN, el partido Socialista, creo que debe llamarse Frente Opositor, que va a ser distinto a los que es en la Nación’.

Sobre Marcelo Orrego:

Y señaló, ‘Marcelo creo que va a estar con Margarita Stolbizer, pero en la provincia creo que tenemos que estar todos juntos como lo hemos estado y seguir haciendo fuerza a ver si podemos ganar la gobernación de San Juan'. Y apuntó, ‘no he tenido ningún contacto. No lo conozco’, en relación a una posible charla para hacer una unión.