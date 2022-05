Buscan lanzar el Frente Renovador en San Juan: ¿llega Massa?

En las últimas horas, el presidente del Frente Renovador de San Juan, el ex intendente de la Capital, Franco Aranda, afirmó que está trabajando en la llegada del líder del espacio, el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa. Por este motivo esperan inaugurar la sede durante el mes de mayo, y también podría llegar el ex ministro de la Nación, José Ignacio De Mendiguren.

En diálogo con el programa Banda Ancha, el ex jefe comunal de la ciudad de San Juan se encuentra en Buenos Aires porque está terminando de concretar que en la segunda quincena de mayo lleguen ambos dirigentes nacionales para inaugurar la sede del Frente Renovador. ‘La inauguración de la sede seguramente dependerá de cuando pueda llegar Sergio (Massa), su agenda es compleja pero quiere hacer lo posible. Si no se llega a dar, durante el mes de mayo quedará inaugurada la sede’, agregó.

Además el referente del Frente en la provincia, se refirió a una publicación hecha en sus redes sociales donde sentó posición en contra de la suspensión de las PASO en la provincia. ‘No estoy en contra del Gobierno provincial, somos parte del mismo. El Frente Renovador es parte del frente de Todos. Esto no quiere decir que en todos los temas debamos pensar lo mismo. Desde mi experiencia personal puedo decir que me tocó llegar a la municipalidad gracias a las PASO y perdí siendo Gobierno, en una PASO’, aseveró.

Asimismo indicó que las PASO son una herramienta democrática muy válida. ‘Las listas colectoras, Ley de Lemas o cualquier otra variedad, en lo personal lo veo como un retroceso a la democracia. No es lo que a mí me gustaría, soy consciente de que salga lo que salga después me deberé adaptar a las reglas del juego. Es importante poder expresar mi opinión’, aseguró.

‘El argumento para eliminar las PASO es que la gente no quiere votar dos veces, pero en las últimas PASO votó más del 60% del padrón’, añadió.

Finalmente, Aranda confirmó que está trabajando en el armado del Frente Renovador en toda la provincia. ‘Fue un pedido de Massa y es muy pronto hablar de candidaturas. Por supuesto que si nosotros podemos crecer como espacio y se da la posibilidad de competir, lo haremos. El trabajo que estamos haciendo con el Frente Renovador es en toda la provincia’, cerró.