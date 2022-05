Gattoni aseguró que se reactivó el interés por el Túnel de Agua Negra en Chile

Para el vicegobernador, Roberto Gattoni, la misión a Chile por el Túnel de Agua Negra tuvo saldo positivo. El pasado miércoles participó de un encuentro con autoridades chilenas en la Región de Coquimbo, donde presentaron el proyecto.

La delegación sanjuanina, reactivó el dialogo ante la nueva administración del país vecino en busca de continuar con el proyecto del túnel. Gattoni, dijo que encontraron muy buena predisposición para continuar trabajando por la concreción de la megaobra, luego de los 3 años que estuvo paralizada la gestión.

‘El presidente Boric dijo que tiene interés, pero que tiene dudas. Por eso fuimos a ponernos a disposición para evacuar todas las dudas. Hizo una ponencia el ingeniero Zini que fue altamente calificadora, que sirvió y las autoridades de Chile pidieron copia sobre los estudios, los pasos alternativos, los costos del túnel’, comentó.

‘Es entendible la desinformación de las autoridades que han asumido, que vienen de sectores independientes que no vienen de la política tradicional. En 50 o 100 días de gobierno que llevan no pueden tener toda la información’, señaló.

Sin embargo, el Vicegobernador destacó el renovado interés de la nueva gestión chilena para avanzar en los detalles.

En San Juan, saben que el presidente Boric tiene dudas por el impacto ambiental que generará el túnel en la zona del Valle del Elqui. Sin embargo, Gattoni aclaró que ‘el túnel no genera impacto ambiental en el proyecto propiamente dicho. En Chile tienen que resolver o neutralizar el impacto ambiental del tráfico en el Valle de Elqui. Hay dos proyectos de by pass por ruta, una que va hacia el norte y otra hacia el sur. Pero es una decisión del gobierno de Chile que no la ha tratado. El proyecto de factibilidad ha sido aprobado por el Consejo Regional y está el proyecto de ambos corredores alternativos y esa es la confusión que genera. Cuando quede claro que hay una alternativa, que toda inversión o cambio genera impacto ambiental se avanzará. Acá hacemos minería y tenemos consecuencias ambientales, pero están las acciones para neutralizar esas consecuencias. Del mismo modo, Chile tiene que trabajar’, explicó.

‘Desde Argentina les explicamos, para la Ruta 150 se hicieron los foros ciudadanos y esta la declaración de impacto ambiental en el entorno al camino que va de Jáchal hasta la boca del túnel. Eso en Chile no está realizado, pero no es un problema que tiene que influir Argentina. Nosotros podemos escuchar cuáles son sus inquietudes y aportar toda la información o la experiencia que tenemos de este lado’, concluyó.