Juntos por el Cambio presentó la tercera cautelar contra la suspensión de las PASO

Este lunes en el Programa Banda Ancha el apoderado legal del Frente Juntos Por el Cambio Guido Romero ratificó que el pasado jueves 1 de Abril antes de que se escuchara el discurso anual del Gobernador Sergio Uñac presentaron una medida cautelar para frenar cualquier modificación al régimen electoral hasta tanto la Justicia resuelva la controversia de fondo por las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligagorias en la provincia de San Juan.

La presentación se realizó en el Juzgado Contencioso Administrativo de la Dra. Adriana Tettmanti donde también hay una presentación similiar del bloque de diputados afines al giojismo.

Romero dijo a Canal 13 que la presentación de la cautelar no se había hecho antes porque estaba en vigencia la que había interpuesto el giojismo. Pero al quedar sin efecto la misma por intervención del juez Humberto Conti Pico, vieron la necesidad de proceder. Motivó la acción la posibilidad de que el gobierno enviara un proyecto para modificar la ley de partidos políticos.

Respecto a la situación actual el letrado destacó que mientras se discuta la cuestión de fondo, acerca de si habrá o no habrá PASO, no se puede modificar nada. "Evidentemente la cosa es de una gravedad institucional muy grande por lo que no se puede avanzar de ninguna manera", dijo Guido Romero.

Ya hay tres medidas solicitadas de este tipo a la justicia, la primera llevada a cabo por los diputados Juan Carlos y Leonardo Gioja, y Graciela Seva. Otra por el PTP y ahora la de Juntos por el Cambio.

Respecto a la rapidez con la que se pueda resolver la presentación, el abogado de Juntos Por el Cambio dijo que "debemos reconocer que la jueza Tettamanti viene actuando muy rápidamente". "Esperamos recibir respuesta esta semana o lo más pronto posible. Es importante que la jueza se expida rápidamente".