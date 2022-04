Basualdo, en contra de prohibir dobles candidaturas

Un viejo referente de la política sanjuanina con actualidad por su trabajo en el Senado de la Nación, paso este martes por Banda Ancha. Roberto Basualdo, en los estudios de Canal 13, tocó varios temas vinculados siempre a San Juan, y puntualmente sobre la política y las elecciones del año próximo. En ese contexto, cuando fue consultado sobre la posibilidad de dobles candidaturas para el 2023, el senador expresó: ‘Si una elección es en mayo y la otra en octubre no debería haber prohibición’.

Para Basualdo son dos elecciones diferentes, y en ese punto puso de ejemplo la candidatura a gobernador de Marcelo Orrego en 2019, habiendo sido elegido unos meses antes como diputado nacional. ‘Es la gente la que elige’, sostuvo.

Al momento de ser consultado de la legitimidad o no de que Sergio Uñac se presente por tercera vez a candidato a gobernador, el dirigente de Producción y Trabajo optó por mantener distancia del tema. ‘Yo no tengo nada que ver. Es un problema de la jurisprudencia de la provincia, y eso tendrá que decidirlo la justicia electoral’, aseguró.

‘Para nosotros no hay un líder, pero Marcelo es el que coordina el frente’, contestó Basualdo cuando le consultaron sobre si el ex intendente de Santa Lucía sería el candidato de JXC en las elecciones del año próximo. Incluso, acto seguido dejo en claro que los comicios del 2023 están a un año de distancia. ‘Ahora vamos a trabajar en equipo en el frente, después veremos quién es la persona que nos puede representar’, manifestó.

De cara a la prematura expectativa que empezó en estos meses a levantarse sobre las elecciones 2023 y los candidatos del frente, uno de los principales referentes de la oposición local aseguró que Juntos por el Cambio tiene la posibilidad de ganar en la provincia. Si bien la consulta fue por el distrito de Capital, Basualdo se animó a ir por más ‘Tenemos posibilidad de ganar en la provincia’. De todos modos, el senador dejo en claro que, para ganar la gobernación, deben ganar en los departamentos.

Como viene manifestando hace tiempo ya, Basualdo aseguró una vez más que su idea es no volverse a presentar para ningún cargo público. ‘Yo no voy a ser candidato, hay que saber llegar y hay que saber irse’, expresó y acto seguido señaló que más allá de no ejercer cargo, seguirá vinculado a la actividad política, ‘voy a caminar para que otros sean candidatos’.

Cerrando el tema de su retirada como candidato, el hombre de JXC dijo: ‘Todos nos preparamos para llegar, pero nadie para irse, yo me estoy preparando para irme. Gracias a Dios ahora hay candidatos mejores que yo, y eso es bueno’.

‘La provincia de San Juan y varias más están más ordenadas que la Nación’, afirmó el senador nacional con una mirada crítica hacia lo que se está haciendo a nivel país, y otra más benévola para la gestión local.

Luego, el experimentado dirigente señaló que los problemas financieros de Nación seguramente repercutirán en las provincias y que si bien, por en la actualidad San Juan está bien, no es una isla.

Por último, el senador de Juntos por el Cambio se animó a opinar sobre la eliminación de las PASO en San Juan, manifestándose en contra, y destacando los beneficios que podría tener la implementación de boletas únicas en la provincia, algo que diferentes referentes de JXC vienen repitiendo en sus declaraciones. ‘Es un beneficio total, menos gasto para todos, todos los partidos se aseguran y no hay arrastre’, sentenció.