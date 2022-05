Entre jueves y viernes presentarán la apelación contra el fallo de Tettamanti

Entre jueves 19 y viernes 20 de mayo el gobierno provincial presentará la apelación contra el fallo de Tettamanti, que restituyó la vigencia de las PASO el pasado miércoles dando lugar al planteo giojista y que hoy también falló a favor de la presentación de Juntos por el Cambio. El Fiscal de Estado, Jorge Alvo estuvo en contacto esta mañana con Banda Ancha y reveló la fecha de la apelación.

Actualmente se están analizando las distintas variantes en el recurso de apelación y el fundamento, estiman que se revisará entre el jueves y viernes de la semana que viene. "Allí la jueza deberá correrle traslado a la parte actora de esa presentación que hacemos nosotros”, luego de contestado, dentro de un plazo de 5 días que deben elevarse las actuaciones en la cámara en lo Contencioso Administrativo, en la sala 4° para el tratamiento y posterior resolución.

“Estimo que la Cámara Civil podría expedirse sobre las PASO en la primera quincena de junio”, agregó Alvo.

Al respecto, dijo que no coinciden con el fallo de la magistrada y que el recurso se enfocará esencialmente en lo que a “vicios de forma” se refiere.

El fallo de Tetamantti, considera que esta ley, la de eliminación de las PASO, debería haberse tratado en una sesión especial, por lo que tendría ser una ley decisoria o programática.

De acuerdo con Alvo, tal condición debe estar expresa en la propia norma, “la ley anterior 8.151 que incorpora las PASO al sistema electoral de San Juan nunca se trató en sesión especial, el trámite fue ordinario. No veo porque ella considera que esta ley debió tratarse en sesión especial”, señaló el entrevistado.

A si mismo remarcó que en la modificación de la constitución en 1986, se establece que la condición decisoria debe estar expresa en la propia ley. “Al final de este mes va a estar concluida la etapa de expresión de agravios y la contestación por parte de la actora. La cámara estará en condición de resolver dentro de la quincena del mes de junio”, añadió.

Luego de esto se verá si existe la posibilidad de irse al Corte de Justicia local. Desde Juntos por el Cambio expresaron la voluntad de llegar por vía per saltum a la Corte Suprema de Justicia. “Yo creo que no existe la posibilidad porque no está establecido en la legislación provincial. Requiere causas específicas que están dadas en el orden nacional pero no en el provincial”, aseguró el fiscal.