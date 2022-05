Polémica en la Cumbre de las Américas por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua

Este lunes en Canal 13, Sergio Guzmán, politólogo, dijo que ante la no invitación a tres países para la Cumbre de las Américas que se realizará en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, 'puede peligrar' debido a que varios presidentes se han expresado en contra de las declaraciones del primer mandatario americano.

El demócrata Joe Biden anunció que no invitará a Cuba, Venezuela y Nicaragua a participar de la próxima Cumbre de Las Américas. Por esto, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Sobrador ha respondidos a las declaraciones del presidente de Estados. En este sentido, Sergio Guzmán explicó que el primer mandatario de México ‘anunció que él no participará si no incluye a todos los países’.

Guzmán señaló que al respecto se han expresado otros mandatarios y dijo ‘detrás de López Sobrador, no solo se han sumado varios presidentes, si no también naciones que pertenecen a la comunidad del Caribe’.

Siguiendo esa misma línea el politólogo confirmó que los otros presidentes que se manifestaron en contra de Biden y dijo: ‘Se ha manifestado la presidenta Xiomara Castro, se ha manifestado el presidente Luis Arce de Bolivia y se ha manifestado también el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández. Esto con distintos matices’.

Asimismo, destacó que, ante estas posibles ausencias y la ausencia del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro por una confrontación política por su simpatía con el anterior presidente de los Estados Unidos, ‘la Cumbre puede peligrar y de surgir casi de manera voluntaria y no tan voluntaria el hecho de que se vea boicoteada esta cumbre que es alentada por los Estados Unidos’.