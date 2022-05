Turcumán: 'No es bueno desconocer las reglas con las que se va a competir'

Martín Turcumán estuvo en Es lo que hay generando un análisis sobre la actual política sanjuanina. De este modo señaló su postura en cuanto a la modificación del sistema electoral y la potencial unión con Cambiemos.

Uno de los primeros puntos que detalló es sobre el análisis respecto a la actualidad en San Juan, concretamente respecto a la judicialización de las PASO, ‘sin lugar a duda no es bueno que en tan poco tiempo las elecciones no tengan definiciones y que no se sepa cuáles son las reglas con las que vamos a competir electoralmente el año que viene’. A la vez añadió ‘eso no es bueno por eso la ley señala que 18 meses antes de las elecciones no se pueden establecer cambios’. Posteriormente aludió ‘es lo que nos toca vivir. es la realidad con la que hay que jugar en esta selva qué es la política de San Juan’. En este contexto mencionó ‘hay que enfrentarlo y hay que tratar de lograr que estas cosas no sucedan y lograr un equilibrio de las fuerzas políticas’.

Si bien desde ADN no se expresaron en cuanto a lo respectivo a la eliminación de las PASO, el dirigente detalló ‘la Constitución es muy clara y la modificación que se hizo en el 2011 señala que un gobernador y vicegobernador no pueden repetir su gestión más de 3 veces. Este sería el tercer mandato del gobernador y si pretende postularse seguramente será poder judicial el que tendrá que determinar si se ajustan a la constitución’. También apuntó que ‘la facultad de doblar en las elecciones es del poder Ejecutivo que convoca elecciones’. En la misma línea detallo ‘yo creo que hay que ir de manera conjunta con las elecciones nacionales. Por qué significa evitar costos evitar, que vayamos varias veces a votar. Pero la fecha para desdoblar no tiene un plazo porque la convocatoria es del ejecutivo y lo que si hay un plazo para modificar el sistema electoral que eso estuvo en discusión no se puede modificar 18 meses antes’.

‘Nosotros no entramos en esa discusión de modificar las PASO o el sistema electoral. En primer lugar, porque la discusión que se está dando es mala’ comentó. A ello le sumó ‘nosotros no tenemos que estar discutiendo si se vuelve sistema viejo o insistir por el mantenimiento de las PASO, tampoco servía porque ha demostrado que necesita algunas reformas y mejoras para poder garantizar la participación de todos los ciudadanos’. Además, aclaró ‘hay que discutir otras cosas, pero si vamos a discutir el sistema electoral hay que plantear cosas más modernas a un sistema transparente y más adecuado a los tiempos que se viven’.

Otro de los puntos que reforzó durante la entrevista en Canal 13, fue ‘hay un divorcio absoluto entre lo que le pasa por la cabeza de la clase dirigente y lo que le pasa a la sociedad. Está clarísimo la clase dirigente está pensando en las elecciones del 2023 y la gente está pensando en cómo llegar al 2023’. En la misma sintonía mencionó ‘hoy tenemos malo índices en cuanto a la inflación, inversión y desempleo. Esto no se resuelve discutiendo lo político sino estableciendo reglas claras de vida y esto es ir a las causas de lo que les pasa a los argentinos’.

Del mismo modo detalló que desde su espacio vienen hablando de que la Argentina necesita cambios estructurales y que la figura de Milei llegó porque comunica las cosas de otra manera y que coincide con mucho de lo que la gente piensa en este momento. Es así como explicó ‘hoy se generó un sistema de sometimiento de los ciudadanos, un sistema asistencialista que tuvo sus fundamentos cuándo se implementó, pero eso está convirtiendo en algo peor que la enfermedad. Entonces estás discusiones que son que no son fáciles vamos a tener que dar porque no vamos a poder mejorar’.

Hoy ADN es parte de la tercera fuerza en la provincia que tiene mayor enlace con lo que hoy es Juntos por el Cambio, vista como la segunda fuerza y la clara oposición al Frente de Todos. Es por esto que no duda en que esta la posibilidad de unirse con el frente que encabeza Orrego y así poder generar cambios en el entramado político sanjuanino. Por esto enfatizó ‘hoy tenemos la oportunidad de dar vuelta la historia electoral de San Juan y pueda con esto lograr un equilibrio y quizás cambiar el grupo político gobierna en la provincia de San Juan después de 20 años sea subir un escalón institucional y democrático. Hoy es importante’.

A ello le sumó que están conversando y poniendo sobre la mesa aquellos puntos en común. También detalló ‘no podemos esperar que los dirigentes nacionales vengan a decirnos a los provinciales cómo coordinar nuestra postura política de cara a las elecciones del 2023’. Por tal motivo señaló ‘buscamos reuniones que tenga una posibilidad. Yo sigo transmitiendo la idea de que tenemos que encontrar un camino para ir juntos, ya sea porque coincidimos absolutamente o en algunos puntos’. Mencionando así que lo que busca es asegurar una alternancia política en la provincia.