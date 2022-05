Lejos de Cruzada Renovadora, los libertarios avanzan en su propio partido político

La referente libertaria Yolanda Agüero confirmó este lunes en Banda Ancha que obtuvieron la personería jurídica provisoria para el Partido Libertario en San Juan. Además, la presidenta del nuevo partido expresó que "no tenemos información" del acuerdo establecido con ADN y Cruzada Renovadora.

La semana pasada el Partido Libertario superó los 3.000 adherentes en San Juan por lo que consiguió la personería jurídica provisoria. "El partido tiene como referente a la figura de Javier Milei porque es presidente honorario. Es uno de los referentes más mediáticos que tiene el partido en ese momento", puntualizó Agüero.

En cuanto a una próxima visita del diputado nacional, Agüero sostuvo que "eso lo organiza el equipo de Milei". "No estaría de nuestra parte decir cuándo; nos dijeron que iba a venir cuando obtuviéramos la personería, que puede ser dentro de un mes, pero eso lo maneja su equipo", agregó.

Por otro lado, la presidenta del Partido Libertario aseguró desconocer el acuerdo del partido con Cruzada Renovada y ADN. "No tenemos información de ese acuerdo, a nosotros no se nos ha informado nada". aclaró. "No tenemos idea de que se haya hecho alguna conversación, y de armarse un frente la cabeza sería el partido", cerró.