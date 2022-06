Chanampa se lanzó como precandidato a la intendencia de Chimbas

A pesar de que aún no hay nada concreto cómo serán las elecciones en San Juan, el Partido Bloquista comenzó a mover sus fichas en el departamento de Chimbas. En un almuerzo partidario por el Día de la Patria, Andrés Chanampa, lanzó su precandidatura a intendente de Chimbas. En el acto estuvo acompañado por Luis Rueda, Graciela Caselles, entre otros dirigentes.

En el marco del 25 de Mayo, el bloquismo organizó un locro patrio en el departamento Chimbas junto a la militancia. Allí, encabezados por el presidente del partido, Luis Rueda, el diputado provincial por Chimbas, Andrés Chanampa, lanzó oficialmente su intención de quedarse con la intendencia.

Así lo confirmó esta mañana, en diálogo con Canal 13 San Juan, donde el protagonista dijo que ‘la idea es jugar como precandidato a intendente de Chimbas’. Esto tiene que ver con que se trata del departamento que lo vio nacer, crecer, y caminar.

‘Nunca oculté mis ganas de prepararme para dirigir el departamento de Chimbas como precandidato’, afirmó. Al mismo tiempo exclamó que 'se pidió que acompañen el proyecto del gobernador, a Luis (Rueda) y a mí en el departamento’.

‘Estoy convencido de que los proyectos no son individuales, un nombre, un apellido, no hace a lo que Chimbas viene creciendo y Chimbas va a seguir creciendo porque de la mano del Bloquismo va a sumar, no solamente en Chimbas sino en todo San Juan’, agregó.

Cabe destacar que en el departamento de Chimbas, el actual intendente Fabián Gramajo, no puede aspirar a un nuevo mandato, por lo que tras ocho años al frente del municipio deberá dar un paso al costado. ‘La gestión del intendente actual es muy buena y tiene que ver con llevar el proyecto que encabeza nuestro Gobernador. Queremos seguir acompañando este proyecto para que el departamento de Chimbas siga creciendo y avanzando', sentenció.