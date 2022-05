Gattoni negó que haya un acuerdo para el nuevo sistema electoral

El vicegobernador, Roberto Gattoni, negó ante los presidentes de bloque de la Cámara de Diputados la existencia de un acuerdo para el nuevo sistema electoral en San Juan.

Para ello, el presidente nato de la Cámara, citó este martes a los presidentes de bloque a una reunión de última hora en el recinto, lo cual sorprendió a algunos diputados que no estaban al tanto de los temas que se iban a tratar.

Una vez iniciado el encuentro, Gattoni aclaró que el Ejecutivo no está trabajando en ningún proyecto para la modificación de la Ley Electoral. Sin embargo, instó a comenzar a trabajar en las comisiones para ganar tiempo, teniendo en cuenta que se agotan los plazos para realizar cualquier modificación antes del 2023.

‘Es muy importante, aclarar y dejar clara cuál es la situación con la convocatoria del Gobernador a definir el sistema electoral. Por un lado, esta judicializada la eliminación de las PASO con tres causas distintas que se tiene que resolver. En caso que se resuelvan a favor y quede firme la suspensión de las PASO hay que pensar un nuevo proceso electoral’, indicó Gattoni.

Luego, aclaró: ‘Han salido versiones de un proyecto consensuado. Pero no hay absolutamente nada’. Y añadió que ‘la idea es que el proyecto salga de acá. El ejecutivo no va presentar ningún proyecto para el sistema electoral. Serán los propios diputados, el oficialismo o la oposición, pero no vamos a trabajar en un proyecto a espaldas de los demás. La idea es que se discuta en las comisiones’, comentó Gattoni en la reunión

A su vez, hizo hincapié en comenzar a pensar este proyecto cuanto antes. Dijo que no se puede esperar a que la Justicia defina si queda firme la Eliminación de las PASO o continua vigente el mismo sistema para el 2023. ‘Hay que trabajar para ganar tiempo porque tenemos como fecha límite octubre del 2023. Pero no descarten que se puedan adelantar las elecciones provinciales. Ya ha pasado en otras provincias y también se puede evaluar en San Juan esa posibilidad que será una decisión del Gobernador. Pero cualquier demora que tengamos nosotros en la resolución del sistema electoral conspira contra los tiempos para que las fuerzas políticas se puedan preparar para la contienda electoral’, detalló el Vicegobernador.

Por otro lado, el Presidente de la Cámara también desmintió las versiones periodísticas sobre un supuesto proyecto llamado ‘Ley de Participación Ampliada’.

‘Escuchaba esta mañana a un periodista que decía que ya tenía título, que era la LEPA , que estaba cerrado un candidato solo a gobernador y con detalles que parece que realmente estuviera escrito el proyecto. Alguien le ha pasado que acá hay un proyecto que tiene hasta definiciones, etc. No es que estaba inventado, alguien de la política le ha pasado algo creíble para que él lo largue en un programa de televisión en la mañana. En Canal 13 salió una cosa parecida también con otro periodista. Se está filtrando algo que nada tiene que ver con la verdad’, aseguró el Vicegobernador.

‘Nosotros estamos planteando en trabajar en las alternativas a la eliminación del PASO, si es que la Justicia falla a favor. En caso de que quede firme el sistema de las PASO el Ejecutivo no va a hacer ninguna modificación. No sería ético que nosotros intentemos otra cosa, es mi modo de pensar no creo que haya espacio para modificar la Ley 613N’, concluyó.