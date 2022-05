Por la incorporación de Milei, el Socialismo se fue de Consenso Ischigualasto

Desde hace varias semanas que se definió que Consenso Ischigualasto será representado a nivel nacional por Javier Milei. A raíz de este acuerdo una de las partes que integraban esta unidad de opositores en San Juan, precisamente los socialistas, decidieron dar un paso al costado al no coincidir con las ideas del candidato nacional.

Matías Nicolás Castro, secretario general del Partido Socialista, habló en Banda Ancha sobre su salida de Consenso Ischigualasto. Acerca de esta decisión el entrevistado manifestó que la razón es básicamente tener un pensamiento completamente opuesto al que representa Milei.

"Nosotros a través del congreso partidario vimos con preocupación el ingreso y este crecimiento que están teniendo los sectores de la ultra derecha a través de la figura de Milei. Obviamente sobre el ingreso de Milei a la representación de Consenso Ischigualasto, ideológicamente no coincidimos pero metodológicamente menos. Nosotros no coincidimos con el anti Estado, la anti política, la anti participación, la anti salud pública, la anti educación pública, no creemos que por ahí sea el camino", expresó.

Siguiendo en la misma línea Castro directamente dio a entender que ni siquiera valdría la pena sentarse a dialogar con los defensores de la ultra derecha ya que esta seguro que nunca llegarían a un acuerdo. Las dos partes proponen métodos completamente opuestos para poder lograr sus objetivos.

"¿Cómo separamos lo provincial de lo nacional? No vemos una posibilidad de separar estas cuestiones. Si me están planteando el anti estado, es tanto nacional como provincial. Todos hemos atravesado la educación pública, sabemos que tienen sus problemas que hay que resolver. Ahora si me siento con una persona que me plantea que la solución al problema es prenderlo fuego o desaparecerlo, sea nacional o provincial no puedo coincidir ni vamos a poder llegar a un acuerdo", sentenció.